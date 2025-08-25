Украинец погиб, выпрыгнув из авто ТЦК на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Кушнир, находясь в машине по пути в военный учебный центр в городе Смеле, перепрыгнул через сиденья, открыл боковую дверь и выпрыгнул прямо на проезжую часть, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Военнообязанный получил множественные травмы и скончался от них.

У Кушнира была отсрочка от службы. Его задержали сотрудники ТЦК, когда он ехал в Киев на маршрутном такси. После этого родственники потеряли с ним связь, Кушнир оказался в реанимации больницы города Смела, где и умер.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК провели рейд в одном из жилых комплексов, но одесситы помешали им задержать мужчину.

Ранее в Волынской области Украины сотрудники ТЦК обстреляли гражданских, ранения получила женщина.