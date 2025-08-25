Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».0 комментариев
Украинец погиб, выпрыгнув из авто ТЦК на Украине
В Черкасской области Украины военнообязанный Евгений Кушнир умер после того, как попытался сбежать из автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщают местные СМИ.
Кушнир, находясь в машине по пути в военный учебный центр в городе Смеле, перепрыгнул через сиденья, открыл боковую дверь и выпрыгнул прямо на проезжую часть, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Военнообязанный получил множественные травмы и скончался от них.
У Кушнира была отсрочка от службы. Его задержали сотрудники ТЦК, когда он ехал в Киев на маршрутном такси. После этого родственники потеряли с ним связь, Кушнир оказался в реанимации больницы города Смела, где и умер.
Ранее в Одессе сотрудники ТЦК провели рейд в одном из жилых комплексов, но одесситы помешали им задержать мужчину.
Ранее в Волынской области Украины сотрудники ТЦК обстреляли гражданских, ранения получила женщина.