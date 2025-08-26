Korean Air купила у Boeing 103 самолета на 50 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корейская авиакомпания Korean Air заключила соглашение о приобретении 103 самолетов Boeing и 19 двигателей на общую сумму около 70 трлн южнокорейских вон (около 50 млрд долларов), сообщает РИА «Новости». Контракт был подписан в Вашингтоне 25 августа. Компания приобрела 20 самолетов Boeing 777-9, 25 самолетов Boeing 787-10, 50 самолетов Boeing 737-10 и восемь грузовых Boeing 777-8F. На новые самолеты будет потрачено 50 трлн вон (примерно 36,2 млрд долларов), а поставки завершатся к 2030 году.

Korean Air также закупила 11 двигателей GE Aerospace и восемь двигателей CFM International на сумму 1 трлн вон (690 млн долларов). В рамках долгосрочного обслуживания двигателей компания выплатит дополнительно 18,2 трлн вон (13 млрд долларов) за 20 лет.

В пресс-релизе подчеркивается, что соглашение стратегически укрепит партнерство Korean Air с авиационной индустрией США и позволит авиаперевозчику сохранить лидирующие позиции на южнокорейском рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной крушения самолета Boeing в Индии стала неисправность туалета. Экипаж самолета Boeing WC-135R ВВС США передал сигнал бедствия 7700 над территорией Британии. На трех заводах Boeing в США началась забастовка работников, занятых производством истребителей.