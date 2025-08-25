Mirror сообщила о новой технической причине крушения Boeing в Индии

Mirror: Неисправность подачи воды - возможная причина катастрофы в Индии

Tекст: Евгения Караваева

Газета Mirror сообщила о возможной технической причине крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии, передает «Известия». По данным издания, неисправность системы подачи питьевой воды в туалетах могла вызвать короткое замыкание в электросети и отключение двигателей. Об этом заявил адвокат Майк Эндрюс, представляющий интересы семей погибших.

В публикации подчеркивается, что ранее причиной трагедии называли ошибку пилота: капитана Сумита Сабхарвала и второго пилота Клайва Кундера обвинили в отключении подачи топлива.

Однако Майк Эндрюс отметил: «Нет достаточных доказательств, позволяющих предположить, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Вместо этого неисправность системы подачи воды могла привести к короткому замыканию и отключению двигателей».

По словам адвоката, о проблемах с системой подачи воды Федеральное управление гражданской авиации США сообщило еще за месяц до трагедии. Эндрюс считает несправедливыми обвинения в адрес пилотов, называя их и семьи погибших жертвами технических неисправностей. Он также рассматривает возможность подачи иска к компании Boeing в суд США, сумма компенсации может составить миллионы долларов.

Катастрофа произошла 12 июня в Ахмадабаде, когда на борту находились 242 пассажира, включая экипаж из двух пилотов и десяти бортпроводников. Самолет упал на здание общежития для врачей. По версии телеканала NDTV, крушение могло произойти из-за столкновения с птицами. В авиакатастрофе выжил один пассажир – 40-летний гражданин Британии.