Пушилин сообщил об установке 1,3 тыс. емкостей для воды в ДНР

Tекст: Ольга Иванова

В муниципалитетах Донецкой Народной Республики, где сохраняется острая нехватка воды, за последнюю неделю установили более 80 новых емкостей для воды, сообщает ТАСС. Общее число таких резервуаров превысило 1 300 единиц, уточнил глава ДНР Денис Пушилин в своем обращении.

Пушилин отметил, что только за неделю специалисты организовали 56 новых врезок кранов, позволяющих обеспечивать водой нижние этажи домов, куда подача осуществляется по графику. Всего по республике действует более 5 200 таких точек водоразбора. Кроме того, на 114 котельных продолжают работать пункты раздачи технической воды, и планируется сохранить эту практику в отопительный сезон.

По словам главы ДНР, более 20 автомоек с собственными скважинами бесплатно раздают воду жителям, а свыше 200 автоцистерн ежедневно доставляют ее в населенные пункты. Для устранения аварий на сетях водоснабжения ежедневно задействованы более 140 ремонтных бригад.

Пушилин подчеркнул, что Москва взяла шефство над Донецком и окажет помощь с дополнительным оснащением ремонтных бригад современным оборудованием. В регионе сохраняется дефицит воды – поступает лишь 35% от необходимого объема из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ.

С июля власти были вынуждены сократить график подачи воды: в Енакиево и соседних городах она появляется раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке – раз в три дня, а в Мариуполе – раз в два дня. Власти ДНР продолжают реализовывать комплекс мер для выхода из водного кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости решения проблемы значительных потерь воды при транспортировке в ДНР, которые местами достигают 60%.