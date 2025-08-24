Дуров назвал свой арест ошибкой французской полиции

Tекст: Ольга Иванова

Сооснователь Telegram Павел Дуров назвал свой арест, произошедший в августе 2024 года, ошибкой французской полиции, передает ТАСС. В своем заявлении в телеграм-канале он отметил: «Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и законы ЕС и не направляли свои запросы в Telegram через требуемую юридическую процедуру».

Дуров подчеркнул, что спустя год расследование не смогло выявить его вины или вины Telegram. Он добавил, что «практики модерации соответствуют отраслевым стандартам, и Telegram всегда отвечал на все юридически обязательные запросы из Франции».

По словам предпринимателя, единственным результатом его ареста стал ущерб имиджу Франции как свободной страны. Дуров также сообщил, что спустя год после ареста ему приходится возвращаться во Францию каждые 14 дней, а дата апелляции пока не назначена.

Напомним, в августе прошлого года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.