Вэнс объяснил отказ США вводить новые пошлины против Китая
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что действующая ставка пошлин на китайский импорт составляет 54% и уже является значительной мерой.
Вашингтон не собирается вводить дополнительные импортные пошлины против Китайской Народной Республики за торговлю с Россией, передает РИА «Новости». Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресном интервью телеканалу NBC напомнил: «Очевидно, что у нас прямо сейчас применяется пошлина к Китаю на уровне 54%, поэтому мы уже применяем довольно большие санкции к китайцам». По его словам, действующая ставка уже достаточно высока и служит существенной мерой давления на Китай.
Вэнс также сообщил, что власти США неоднократно обсуждали с КНР на разных уровнях возможность содействия со стороны Пекина в завершении конфликта на Украине. Вице-президент подчеркнул важность дипломатических контактов с китайским руководством по данному вопросу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что введение вторичных санкций против Китая за переработку российской нефти может привести к росту цен на энергоносители на мировом рынке.