Вэнс объяснил отказ США вводить новые пошлины против Китая

Tекст: Ольга Иванова

Вашингтон не собирается вводить дополнительные импортные пошлины против Китайской Народной Республики за торговлю с Россией, передает РИА «Новости». Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресном интервью телеканалу NBC напомнил: «Очевидно, что у нас прямо сейчас применяется пошлина к Китаю на уровне 54%, поэтому мы уже применяем довольно большие санкции к китайцам». По его словам, действующая ставка уже достаточно высока и служит существенной мерой давления на Китай.

Вэнс также сообщил, что власти США неоднократно обсуждали с КНР на разных уровнях возможность содействия со стороны Пекина в завершении конфликта на Украине. Вице-президент подчеркнул важность дипломатических контактов с китайским руководством по данному вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что введение вторичных санкций против Китая за переработку российской нефти может привести к росту цен на энергоносители на мировом рынке.