Госсекретарь США Рубио сообщил о риске роста цен из-за санкций против Китая
Введение вторичных санкций против Китая за переработку российской нефти, по мнению госсекретаря США Марко Рубио, может спровоцировать подорожание энергоносителей на мировом рынке.
Возможное введение вторичных санкций Соединенными Штатами против Китая из-за переработки российской нефти способно вызвать рост цен на энергоносители, передает РИА «Новости». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Рубио подчеркнул, что если введут такие санкции, «Китай просто переработает эту нефть, и она снова окажется на мировом рынке». Он отметил: «Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за нее больше, или, если ее не будет, должен будет искать альтернативные источники».
По словам главы американской дипломатии, европейские страны уже выразили обеспокоенность подобным сценарием. Он добавил, что во время обсуждения законопроекта Сената с 100-процентными пошлинами на Китай и Индию, от ряда европейских государств поступили негативные отзывы относительно такой перспективы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские власти ожидали возможного отсроченного введения санкций США за покупку российской нефти.