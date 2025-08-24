Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Грузия не стала поздравлять с Днем независимости власти Украины
МИД Грузии 24 августа поздравил с Днем независимости народ Украины, не упомянув власти этой страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В социальных сетях МИД Грузии «сердечно поздравил украинский народ» и пожелал «мира, стабильности и благополучия».
«Мы солидарны с народом Украины и подтверждаем твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», – сказано в заявлении.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсетях также поздравил украинский народ, не упомянув правительство Украины.
После начала СВО Грузия присоединилась к более чем 600 международным документам в пользу Украины, однако Киев недоволен отказом Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Украина в 2022 году, вскоре после начала СВО, отозвала своего посла из Грузии, а затем фактически выдворила посла Грузии из Киева, обвинив грузинские власти в «издевательствах» над украинским гражданином, экс-президентом Грузии, а ныне заключенным Михаилом Саакашвили.
Грузия после начала СВО приняла примерно 25 тысяч украинцев и продолжает оказывать им помощь на государственном уровне. В том числе для школьников и студентов с Украины в Грузии введено обучение на украинском языке.