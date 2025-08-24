Пулково отменил 90 рейсов и задержал 80 из-за ограничений

Tекст: Валерия Городецкая

Аэропорт Пулково функционировал в режиме ограничений почти 20 часов, передает ТАСС. По данным пресс-службы воздушной гавани, за это время на вылет были отменены 90 рейсов, еще около 80 задержаны более чем на два часа. Кроме того, 42 рейса были направлены на запасные аэродромы.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже сняты, все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее нормализовать расписание.

«Сотрудники аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорейшей нормализации расписания. Однако корректировки будут вноситься – просим отнестись к этому с пониманием», – сообщили в пресс-службе Пулково.

Напомним, в воскресенье петербургский аэропорт Пулково временно приостанавливал полеты.

Ранее в аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов.