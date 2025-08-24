Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?0 комментариев
Пулково отменил 90 рейсов и задержал 80 из-за ограничений
Около 90 рейсов были отменены, а 80 задержаны более чем на два часа после почти 20-часового режима ограничений в аэропорту Пулково.
Аэропорт Пулково функционировал в режиме ограничений почти 20 часов, передает ТАСС. По данным пресс-службы воздушной гавани, за это время на вылет были отменены 90 рейсов, еще около 80 задержаны более чем на два часа. Кроме того, 42 рейса были направлены на запасные аэродромы.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже сняты, все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее нормализовать расписание.
«Сотрудники аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорейшей нормализации расписания. Однако корректировки будут вноситься – просим отнестись к этому с пониманием», – сообщили в пресс-службе Пулково.
Напомним, в воскресенье петербургский аэропорт Пулково временно приостанавливал полеты.
Ранее в аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов.