До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.4 комментария
Нижнекамский аэропорт Бегишево заработал в штатном режиме
Нижнекамский аэропорт Бегишево заработал в штатном режиме после временных ограничений полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Временные ограничения в аэропорту Бегишево Росавиация ввела вечером субботу около 21.40.
Ранее Росавиация сняла ограничения в аэропортах Волгограда и Казани, а также Пензы и Ульяновска (Баратаевка).
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.
Минобороны сообщило о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.