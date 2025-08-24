Cняты временные ограничения в аэропортах Волгограда и Казани

Tекст: Ирма Каплан

«Аэропорт Волгограда: ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» три самолета», – сказано в посте.

Сняты ограничения на работу аэропорта в Казани. В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены 12 самолетов.

Напомним, 23 августа в связи с необходимостью усиления мер безопасности введены ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропорту Казани и Волгограда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

Минобороны сообщило о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.