В аэропортах Пензы и Ульяновска сняты временные ограничения

Tекст: Ирма Каплан

Аэропорт Пензы и аэропорт Ульяновска (Баратаевка): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

Росавиация уточнила, что в Ульяновске на период действия ограничений на запасной аэродром перенаправлен один самолет.

Напомним, 23 августа в связи с необходимостью усиления мер безопасности введены ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропорту Пензы и Ульяновска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

Минобороны сообщило о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.