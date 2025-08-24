До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
В аэропортах Пензы и Ульяновска сняты временные ограничения
В аэропортах Пензы и Ульяновска (Баратаевка) сняты временные ограничения, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
Аэропорт Пензы и аэропорт Ульяновска (Баратаевка): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Росавиация уточнила, что в Ульяновске на период действия ограничений на запасной аэродром перенаправлен один самолет.
Напомним, 23 августа в связи с необходимостью усиления мер безопасности введены ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропорту Пензы и Ульяновска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.
Минобороны сообщило о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.