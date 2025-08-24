Саратовский аэропорт Гагарин возобновил штатную работу после ограничений

Tекст: Ирма Каплан

«Аэропорт Саратова Гагарин: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром были перенаправлены два самолета.

Напомним, саратовский аэропорт Гагарин и самарский Курумоч ранее ввели временные ограничения полетов, сообщил представитель Росавиациии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

Минобороны сообщило о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.