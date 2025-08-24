До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Саратовский и самарский аэропорты ввели временные ограничения полетов
Саратовский аэропорт Гагарин и самарский Курумоч ввели временные ограничения полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорты Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, Минобороны сообщило о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.