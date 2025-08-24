День рождения картофельных чипсов и День извержения Везувия отмечается 24 августа

День рождения картофельных чипсов отмечается 24 августа

Tекст: Ирма Каплан

Говорят, в этот день темнокожий шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge Джордж Крам в американском городке Саратога-Спрингс в 1853 года впервые приготовил картофельные чипсы. Причем сделал он это на зло привередливому гостю, который пожаловался на слишком толстую нарезку картофеля.

Крам нарезал картофель тонкими, бумажной ширины, ломтиками, обжарил в масле до хруста и присыпал солью. Гость пришел в восторг. Как и многие другие посетители заведения. А в 1960 году Крам открыл собственный ресторан, столы которого всегда украшала чаша золотистого хрустящего картофеля с солью.

День странной музыки, который в 1998 году изобрел американский музыкант Патрик Грант, приурочив его ко дню рождения отца своей девушки, тоже отмечается 24 августа.

Еще одной важной датой 24 августа является День борьбы с нетерпимостью, дискриминацией и насилием, основанными на музыкальных предпочтениях, образе жизни и дресс-коде. История этой даты началась в 2007 году, когда Софи Ланкастер умерла после того, как ее избили в английском Россендейле из-за внешности.

Ее мать решила сделать этот день особенным, в память о ней, чтобы помочь людям научиться относиться ко всему с достоинством, независимо от внешности, музыкальных вкусов или любых предпочтений.

В 79 году нашей эры 24 августа произошло первое известное и самое масштабное извержение вулкана Везувий. Оно погубило три города: Помпеи, Геркуланум и Стабий и несколько поселений. Считается, что только на улицах Помпеи, где жили 20 тыс. человек, погибла десятая часть горожан.

Когда-то на Руси 24 августа был посвящен окончанию сенокоса. Сегодня День валяния в стоге сена стал своеобразной современной версией древнего праздника. Стога сложены и укрыты от непогоды – самое время отдохнуть в душистой траве.

А в США 24 августа отмечают День жалоб на погоду, в Индонезии – День телевидения, в Уругвае – День ностальгии.

С именинным пирогом следует навестить 24 августа Aлeкcaндpa, Вacилия, Мaкcимa, Фeoдopa, Мaкapa и Мapию.