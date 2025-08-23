Экс-премьер Украины Азаров пообещал увековечить память Вышинского в Киеве

Tекст: Вера Басилая

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что память об исполнительном директоре медиагруппы «Россия сегодня» и члене СПЧ Кирилле Вышинском будет увековечена на Украине, когда там «вернется нормальная власть», передает РИА «Новости».

Экс-премьер выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Вышинского, отметив, что потеря столь значимой личности является большой утратой.

«И как-то вот судьба несправедлива. Она отбирает лучших в таком молодом возрасте. Поэтому выражаю глубочайшие соболезнования… Все лучшие пожелания семье и близким», – отметил Азаров.

Журналист и исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский скончался в Москве на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

После освобождения по обмену в 2019 году он вернулся к профессиональной деятельности. Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня».

Президент России Владимир Путин ввел Вышинского в состав Совета по правам человека, он был членом Совета при президенте и автором книги «Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева».

