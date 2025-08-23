Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.0 комментариев
Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста Вышинского
Захарова назвала журналиста Вышинского героем и отметила его вклад в журналистику
Журналист и исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский скончался в Москве на 59-м году жизни после продолжительной болезни. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с его смертью.
Захарова назвала Кирилла Вышинского настоящим героем, передает РИА «Новости». По ее словам, Вышинский не был сломлен в «застенках киевского режима» и, выйдя на свободу, продолжил бороться с этим злом. Захарова также выразила искренние соболезнования родным, близким и всему миру журналистики, подчеркнув, что Вышинский много сделал для своей профессии.
Смерть журналиста и исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» наступила в Москве после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни.
В 2018 году Вышинский был задержан СБУ на Украине и провел в тюрьме 15 месяцев.
После освобождения по обмену в 2019 году он вернулся к профессиональной деятельности. Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня».
Президент России Владимир Путин ввел Вышинского в состав Совета по правам человека. был членом Совета по правам человека при президенте. Вышинский также является автором книги «Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева».