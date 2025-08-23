Захарова назвала журналиста Вышинского героем и отметила его вклад в журналистику

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова назвала Кирилла Вышинского настоящим героем, передает РИА «Новости». По ее словам, Вышинский не был сломлен в «застенках киевского режима» и, выйдя на свободу, продолжил бороться с этим злом. Захарова также выразила искренние соболезнования родным, близким и всему миру журналистики, подчеркнув, что Вышинский много сделал для своей профессии.

Смерть журналиста и исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» наступила в Москве после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни.

В 2018 году Вышинский был задержан СБУ на Украине и провел в тюрьме 15 месяцев.

После освобождения по обмену в 2019 году он вернулся к профессиональной деятельности. Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня».

Президент России Владимир Путин ввел Вышинского в состав Совета по правам человека. был членом Совета по правам человека при президенте. Вышинский также является автором книги «Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева».