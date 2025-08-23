Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.0 комментариев
Прощание с Юрием Бутусовым началось в Театре имени Пушкина
Гражданская панихида по режиссеру Бутусову началась в Москве
В Московском драматическом театре имени Пушкина началась гражданская панихида по известному режиссеру, где почтить его память собрались поклонники и коллеги.
Прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым началось в Московском драматическом театре имени Пушкина, передает ТАСС. У входа в театр появился стихийный мемориал – цветы, фотографии, свечи и надписи мелками от учеников под афишей спектакля «Барабаны в ночи», поставленного Бутусовым в 2016 году по пьесе Брехта.
На основной сцене театра установили урну с прахом, украшенную декорациями из спектаклей режиссера. В фойе разместили его портрет. Коллективы ведущих московских и петербургских театров прислали венки – среди них МХАТ, Театр имени Ленсовета, Театр имени Вахтангова и «Студия театрального искусства».
Юрий Бутусов скончался 9 августа на шестьдесят третьем году жизни. Новость о его смерти появилась днем позже. Как рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул в Черном море во время отдыха в Болгарии с семьей. Его тело было кремировано.