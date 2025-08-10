Названа причина смерти режиссера Бутусова

Режиссер Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале он уточнил, что Бутусов утонул во время отдыха с женой и двумя детьми в Болгарии, передает РИА «Новости». Крок назвал случившееся нелепой и трагической смертью.

Директор театра подчеркнул, что Бутусов появился в Вахтанговском театре 14 лет назад, а первой его постановкой стала пьеса Шекспира «Мера за меру». Крок отметил, что приглашение Бутусова в театр стало первым знакомством коллектива с режиссером, который уже был известен яркими работами в «Сатириконе» и МХТ им. Чехова.

По его словам, Бутусов отличался самостоятельностью творческого почерка и собственным видением театра. Он добавил, что режиссер поставил ключевые спектакли «Бег» по Булгакову и «Король Лир» по Шекспиру, которые до сих пор идут в репертуаре театра и любимы зрителями и актерами.

Ранее стало известно, что российский театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет.