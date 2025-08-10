  • Новость часаВС России уничтожили склады, бронетехнику и живую силу ВСУ
    Гагарин и Терешкова приводят в ярость националистов Литвы
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Российские инструкторы принудили к сдаче сотни боевиков в ЦАР
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    10 августа 2025, 13:26

    Умер театральный режиссер Юрий Бутусов

    Умер театральный режиссер Юрий Бутусов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни, сообщила актриса Варвара Шмыкова.

    Шмыкова на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) сообщила: «Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю. Н.», передает РИА «Новости».

    О кончине Бутусова также сообщили режиссер Александр Молочников и театральный критик Евгения Тропп.

    Бутусов родился в Гатчине 24 сентября 1961 года и занимал пост главного режиссера Петербургского театра им. Ленсовета с 2011 по 2017 год, а с 2017 по 2018 год был художественным руководителем этого театра. С 2018 по 2022 год он возглавлял Государственный академический театр имени Вахтангова. Режиссер сотрудничал с такими театрами, как «Сатирикон», МХТ им. Чехова, Александринский и другими ведущими театрами страны, сообщает ТАСС.

    Юрий Бутусов получил широкую известность благодаря спектаклю «В ожидании Годо», поставленному в 1996 году. Постановка, в которой сыграли Константин Хабенский, Михаил Трухин и Михаил Пореченков, принесла режиссеру две премии «Золотая маска» и признание на фестивале «Рождественский парад», пишет РБК.

    Напомним, 5 августа на 68-м году жизни умер художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    9 августа 2025, 16:25
    Политолог: Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой

    Политолог Гаспарян: Пашинян выдает поражение Армении за триумф

    Политолог: Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой
    @ Mark Schiefelbein/AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Никол Пашинян приехал в Вашингтон подписывать капитуляцию, сбылся трагичный для Армении сценарий переговоров в Белом доме, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. В пятницу в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    «Нет ничего удивительного в том, что трагичный для Армении сценарий переговоров в Белом доме оказался правдой. Пашинян последовательно шел к этому. Страна идет по пути унижения и предательства, начиная с проигранной войны», – считает политолог Армен Гаспарян, член Общественной палаты России.

    Самым удивительным эксперт назвал отсутствие реакции армянского общества и многочисленной диаспоры, в том числе «калифорнийской»: «Если раньше мы только предсказывали, что Баку на правах безусловного победителя в войне начнет диктовать свои условия и вопрос так называемого Зангезурского коридора будет решен, то теперь это данность. Я не понимаю, что с этим будет делать Армения. Из заявления спикера парламента Алена Симоняна следует, что это миг национального триумфа. Может быть, у слова «триумф» есть какие-то другие значения, которые не были до этого прописаны в Оксфордском словаре?» – иронизирует эксперт.

    Армения теперь отрезана от важного партнера – Ирана, который был дружелюбно настроен к Еревану. «Для Пашиняна Иран не союзник, а противник. Армянский премьер выполняет те задачи, которые ставят ему кураторы процесса. Поэтому окончательно испоганить отношения с Тегераном для него тоже хорошая история. Наверняка в Иране будут предприняты какие-то ответные меры по этому поводу», – прогнозирует политолог.

    Гаспарян напомнил, что жители Сюникской области Армении больше 35 лет жили в идеологии тотальной ненависти к соседнему Азербайджану, «а теперь они узнают, что по их территории будет происходить движение и никого этого не волнует». «То, что эта дорога будет называться «Путь Трампа» – наименьшее из возможных существующих унижений. И без того с ноября 2020 года Армения терпит унижения одно за другим. Если армян устраивает после всего этого «Путь Трампа» на их территории – это их выбор», – добавил спикер.

    В том, что встреча Дональда Трампа и Никола Пашиняна вместо запланированных 30 минут продлилась около 20, тоже нет ничего удивительного: «Пашинян приехал в Вашингтон подписывать капитуляцию. Он добровольно на все согласен, что было видно по его радостному лицу. О чем еще с ним говорить? Для понимания посмотрите фотографии о подписании капитуляции Германией в 1945 году и сравните лица германской делегации с радостными лицами армянской делегации в США. То есть это предательство как счастье».

    Гаспарян обратил внимание, что Пашинян не стал поднимать во время встречи с Трампом вопрос об освобождении армянских пленных. «Задача Пашиняна – находиться в массовке этого политического процесса. После проигрыша в войне и фактического подписания капитуляции говорить о судьбах пленных невозможно в принципе. Армения должна была заниматься этим вопросом раньше. А после ноября 2020 года все эти разговоры бесполезны», – подчеркнул собеседник.

    По мнению эксперта, Пашинян мыслит в логике Владимира Зеленского, который тоже не хочет возвращать пленных. «Это же головная боль и источник политической нестабильности, нагрузка на бюджет и т.д. Тем более в Армении в следующем году выборы. Зачем им дополнительный контингент плюс к весьма негативно настроенным беженцам из Нагорного Карабаха? Конечно, Пашинян, который любит власть и себя в ней, не будет заниматься этим», – резюмировал Гаспарян.

    В пятницу президент США Дональд Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым объявил о договоренности Еревана и Баку взять на себя обязательства навсегда прекратить в регионе боевые действия, уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Лидеры подписали (парафировали) совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта.

    «Это мирное соглашение и прекращение огня. Мы договорились, что они будут активно сотрудничать друг с другом и с Соединенными Штатами», – заявил Трамп на церемонии подписания договоренности.

    Трамп объявил также, что Армения создает эксклюзивное партнерство с США для разработки транзитного коридора с Азербайджаном, которое может продлиться до 99 лет с возможностью после продлить соглашение. Речь идет о так называемом Зангезурском коридоре, на создании которого настаивал Азербайджан. Он передается США и будет называться «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).

    Коридор длиной около 40 км через Сюникскую область Армении должен соединить Западный Азербайджан с его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой. Теперь американцы смогут передать эту дорогу в субаренду некоему консорциуму, который будет отвечать за инфраструктуру и управление. Эксплуатировать коридор будут в соответствии с армянским законодательством.

    В ходе встречи Пашинян также поддержал инициативу Алиева, который предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Премьер Армении выразил надежду, что президент США пригласит их на церемонию вручения. Трамп ответил, что они будут в первом ряду.

    9 августа 2025, 14:15
    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике

    Политолог Быстрицкий: Реакция ЕС на встречу Путина и Трампа крайне неконструктивна

    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике
    @ Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейцы не желают прекращения боевых действий и бесконечно ведут разговоры о несуществующих угрозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. Перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в Британии состоится экстренный саммит европейских союзников с участием представителей Украины и США.

    «Европейцы настроены очень агрессивно и, на мой взгляд, не желают прекращения боевых действий. Наоборот – они усиленно подталкивают Украину к продолжению этих действий и бесконечно ведут разговоры об угрозах, которые существуют только в их сознании», – считает Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    Реакцию европейцев на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа эксперт назвал проявлением мрачной политической философии: «Непонятно, что они будут делать с этой философией. Это может создать большие проблемы в установлении мира не только на Украине, но и вообще в деле налаживания мирового порядка, при котором существовали бы определенные гарантии безопасности. Страны Запада настроены крайне агрессивно и неконструктивно».

    По прогнозу эксперта, планируемые на самое ближайшее время экстренные консультации в Британии с участием высокопоставленных чиновников нескольких европейских стран, а также из Украины и США не приведут к каким-то новым результатам.

    Встреча на Аляске – это своего рода удар по позициям ЕС и Украины, которые всеми силами пытаются втиснуться в диалог Москвы и Вашингтона. Но, как показывают действия Трампа, европейцы окончательно теряют голос и субъектность в обсуждении вопросов глобального уровня.

    «Ничего кроме заклинаний о том, что надо усиливать давление на Россию, на встрече в Британии сказано не будет. Честно говоря, европейцы находятся в политическом тупике. Поэтому я не уверен, что западным странам удастся сохранить полное единство. Не все хотят ссориться с США во что бы то ни стало и создавать ситуацию, при которой главным препятствием на пути к прекращению конфликта будет позиция Западной Европы и науськиваемая ею Украина», – полагает спикер.

    Перед встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске по вопросу разрешения украинского конфликта в Британии состоится экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.

    «Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться выработать общие позиции перед запланированной встречей президентов Трампа и Путина», – пишет американский портал Axios со ссылкой на источники.

    По сведениям портала, Украина и ряд европейских стран в частном порядке высказали беспокойство тем, что Трамп может согласиться на предложения России о прекращении огня, не принимая во внимание их позицию.

    Идея встретиться в Британии возникла в ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу между представителями США, Украины и стран ЕС. Это был третий подобный разговор за последние дни.

    О «долгожданной встрече» с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил накануне вечером. В Кремле подтвердили, что лидеры планируют встретиться на Аляске 15 августа. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться в США.

    Кроме обсуждения долгосрочного урегулирования украинского конфликта лидеры могут обсудить экономические интересы России и США, перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

    8 августа 2025, 11:21
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    9 августа 2025, 16:46
    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа назначена на Успение Богородицы

    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
    @ Mehmet Eser/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание на совпадение даты планируемого саммита президентов России и США с Успением Богородицы, которое в США отмечают 15 августа.

    По словам Дмитриева, встреча пройдет 15 августа, когда в Америке православные отмечают окончание земной жизни Пресвятой Богородицы (Успение Богородицы). В Русской православной церкви этот праздник празднуется 28 августа, передает ТАСС.

    «Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, – выбирайте диалог, выбирайте мир», – написал Дмитриев в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал проведение саммита между лидерами России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    9 августа 2025, 19:34
    Иран пообещал заблокировать передачу Зангезурского коридора США

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран категорически выступает против передачи Зангезурского коридора, примыкающего к иранской границе, под управление США на сто лет, заявил советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти

    Официальный Тегеран решительно осудил любые попытки передачи Зангезурского коридора под управление США, передает «Интерфакс».

    Советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти заявил, что Исламская Республика не позволит создать в регионе так называемый «американский коридор». В интервью агентству «Тасним» он подчеркнул, что такой коридор превратится в площадку для «наемников президента США Дональда Трампа».

    Велайяти напомнил, что Иран всегда выступал против реализации Зангезурского коридора, считая ее угрозой геополитическому балансу и потенциальной причиной дезинтеграции Армении. Он отметил, что такой шаг приведет к изменению региональных границ и усилит противоречия на Кавказе.

    Ранее посол США в Турции Том Баррак, по данным турецкой газеты «Йени шафак», говорил о возможной передаче коридора под контроль США на 100 лет. В планах предусматривалась аренда инфраструктуры американским консорциумом с последующей модернизацией территории.

    Ранее Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном.

    В СМИ отмечалось, что итогом встречи Алиева и Пашиняна стало подписание рамочного мирного соглашения, закрепляющего исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

    Премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, однако анонсировал проект «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием новых транспортных маршрутов.

    Политолог Павел Данилин предположил, что после подписания меморандума Армения может потерять часть территорий и быть отрезанной от Ирана, что будет расценено как сдача интересов страны премьером Пашиняном.

    9 августа 2025, 18:11
    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии

    Посол Парамонов: Саммит Путина и Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии

    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не пройдет в Италии по причине русофобии правящего класса страны, заявил посол России в республике Алексей Парамонов.

    По словам Парамонова, Италия имела все возможности принять лидеров, учитывая положительное отношение населения к России и опыт в организации крупных международных мероприятий. Парамонов отметил, что подобный саммит мог бы значительно поднять авторитет Италии на мировой арене, передает ТАСС.

    «Что же помешало? Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия», – заявил Парамонов.

    Он раскритиковал курс итальянских властей, сформированный еще при Марио Драги, за конфронтацию с Москвой и отказ от диалога.

    Ранее американский телеканал Fox News называл Рим возможной площадкой для встречи, однако информированный источник опроверг возможность проведения саммита в Европе.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал предстоящий саммит лидеров России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    9 августа 2025, 15:52
    El Mundo: Европа испугалась встречи Путина и Трампа на Аляске

    El Mundo: Евросоюз обеспокоился возможной встречей Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отсутствие Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта вызвало тревогу среди европейских политиков, сообщает El Mundo.

    Европейский союз вновь не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». Газета El Mundo отмечает обеспокоенность Европы и Киева возможностью сближения между Трампом и Путиным.

    Европейские политики опасаются, что такой альянс может привести к навязыванию Зеленскому соглашения, невыгодного для Киева.

    В публикации отмечается: «Европейский союз вновь остался за бортом переговорного процесса. Европа и Украина давно обеспокоены возможностью того, что Трамп, который выразил симпатию к некоторым условиям России, может объединиться с Путиным, чтобы вынудить Зеленского пойти на соглашение, которое будет крайне невыгодным для Киева».

    По мнению испанских журналистов, Евросоюз оказался на периферии дипломатических усилий, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение провести встречу президентов России и США на Аляске выглядит неожиданным и символизирует готовность лидеров к нестандартным шагам.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих государств перед этой встречей.

    Встреча Путина и Трампа рассматривается как событие, способное дать старт новым шагам по прекращению боевых действий на Украине.

    9 августа 2025, 20:09
    Президента Федерации ММА Алтая убили на свадьбе в Тюнгуре

    Президент Федерации ММА Алтая Калбуков убит на свадьбе

    Tекст: Вера Басилая

    В результате конфликта на свадебном застолье в селе Тюнгур погиб президент Федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков, сообщили в силовых структурах региона.

    Президент Федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков был убит на свадебном торжестве, передаетРИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Следственное управление СК РФ по Республике Алтай подтвердило, что возбуждено уголовное дело в отношении 74-летнего жителя села Тюнгур по статье «убийство».

    По предварительной информации, преступление произошло в селе Тюнгур Усть-Коксинского района во время застолья на территории одного из домовладений. Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за личного конфликта подошел к Калбукову и нанес ему не менее одного удара ножом в область грудной клетки. От полученных ранений президент Федерации ММА скончался на месте.

    Фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Следствие готовит материалы для обращения в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. На месте происшествия были изъяты орудие преступления и другие вещественные доказательства, по которым назначены судебные экспертизы.

    Ранее двое злоумышленников в масках напали на парковке у жилого дома в Махачкале на бойца MMA Тимура Хизриева.

    Сообщалось, что к нападению причастен его знакомый.

    9 августа 2025, 19:16
    WSJ: ЕС и Киев разработали свой план по завершению конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства и Киев подготовили собственный вариант предложения по урегулированию конфликта на Украине к ожидаемым переговорам между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские страны и власти в Киеве подготовили собственное предложение по урегулированию конфликта на Украине к будущим переговорам президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В статье The Wall Street Journal отмечается, что в разработке плана участвовали правительства Британии, Германии и Франции.

    Как отмечают источники издания, главной задачей было выработать «общую красную линию» вместе с Киевом для потенциальных переговоров.

    Ранее СМИ писали, что Европа испугалась возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Сообщалось, что в Британии собираются провести экстренный саммит с участием европейских, американских и украинских представителей перед переговорами Путина и Трампа по украинскому конфликту.

    Сенатор Григорий Карасин обвинил Евросоюз в попытках препятствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Политолог Андрей Быстрицкий назвал решение Путина и Трампа встретиться на Аляске тупиковой ситуацией для Евросоюза.

    9 августа 2025, 17:37
    Эксперт объяснил усиление атак украинских беспилотников на российские регионы

    Военный эксперт Дандыкин: Атаки украинских БПЛА – это террористический беспредел

    Эксперт объяснил усиление атак украинских беспилотников на российские регионы
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Андрей Резчиков

    Активность украинских беспилотников связана с предстоящей встречей Владимира Путина с Дональдом Трампом, причем противник предпочитает бить по местам отдыха людей и транспортным артериям, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. С ночи субботы силы ПВО России отразили три волны атак украинских беспилотников, которые атаковали регионы от Поволжья до Кавказа.

    «Активность украинских беспилотников связана с тем, что через неделею должна состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. И пока суть да дело противник, которого не позвали на эти переговоры, резвится. И все это происходит с подачи европейцев, которые тоже не были приглашены», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Собеседник особо отметил, что в последнее время угрозы атаки украинских беспилотников возникают в регионах, куда люди приезжают на летний отдых: «Это Сочи, федеральная территория «Сириус» и другие регионы. Бьют, как правило, по пляжам. Это полный террористический беспредел, другими словами это не назовешь. Если раньше противник старался добраться до аэродромов, НПЗ, то теперь работает по местам отдыха людей, транспортным артериями. Все это касается и регионов Кавказа, в частности, Северной Осетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии».

    Одновременно угрозы атак украинских беспилотников возникают в российских приграничных регионах – в Брянской, Белгородской и Курской областях. «Это проявление злости, у противника ничего не получается. Поэтому направляют беспилотники. Массовое применение БПЛА – это единственное, что осталось у ВСУ. Мы в ответ уничтожаем эти беспилотники, в том числе и минувшей ночью. Под огонь попадают операторы дронов и места их дислокации. В частности, в Черниговской области Украины были уничтожены две машины с людьми и беспилотниками».

    Эксперт прогнозирует, что Украина на предстоящей неделе попытается усилить атаки беспилотниками или придумает иные форматы ведения боевых действий: «Сейчас возможны любые провокации, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Британцы большие мастера в этом деле, уже какие-то моменты педалируются в этом направлении. По полной используются разведывательно-аналитические данные сторонних государств, чьи представители присутствуют на Украине, конкретно в Киеве и Очакове. Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины – это фиалы британской МИ-6 и ЦРУ США», – считает Дандыкин, добавив, что также возможны подставы с устранением заметных деятелей нацистского украинского режима.

    В ночь на субботу российские силы ПВО уничтожили 97 дронов ВСУ над 12 регионами страны. В частности, 28 беспилотников было сбито над Курской областью, по 13 БПЛА – над Брянской и Калужской областями, десять дронов ликвидировали над территорией Тульской области, по восемь над Орловской и Белгородской областями. Над акваторией Азовского моря силы ПВО сбили семь дронов. Над Краснодарским краем – пять, еще два беспилотника уничтожены над Ростовской областью.

    Утром в субботу Минобороны сообщило об уничтожении еще 21 беспилотника. Семь БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, шесть над Брянской и четыре над Калужской областями. Также дежурные средства ПВО перехватили три дрона над акваторией Черного моря и один беспилотник над Крымом.

    Днем, в период с 12.00 до 15.30 по московскому времени, дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа. Среди сбитых аппаратов 11 находились над Брянской областью, семь – над Калужской, пять – над Московским регионом, при этом один из них направлялся в сторону столицы. Также по два беспилотника были сбиты на территории Краснодарского края и Рязанской области.

    Режим беспилотной опасности дважды вводился в Северной Осетии, что приводило к ограничению работы аэропорта во Владикавказе. План «Ковер» также вводился в аэропортах Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска. Угрозы атаки беспилотниках были объявлены в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Удмуртии.

    9 августа 2025, 21:05
    Причиной смерти Ивана Краско стала онкология

    Народный артист России Иван Краско скончался от онкологического заболевания

    Tекст: Вера Басилая

    Причина смерти известного актера Ивана Краско заключалась в онкологическом заболевании желудка, сообщил источник в окружении артиста.

    Причиной смерти народного артиста России Ивана Краско стало онкологическое заболевание, передает РИА «Новости». Об этом сообщил источник в окружении актера, уточнив, что речь идет об онкологии желудка. По словам собеседника агентства, преклонный возраст артиста стал дополнительным фактором: «Организм Краско устал бороться с заболеванием».

    По предварительным данным, прощание с Краско планируется провести 13 августа. Источник сообщил, что, вероятнее всего, оно пройдет в среду, но точную дату позже уточнит театр.

    Иван Краско был известен по ролям в фильмах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка» и считался одним из самых уважаемых актеров Петербурга.

    Ранее театр Комиссаржевской сообщил о смерти Ивана Краско после тяжелой болезни.

    До этого Иван Краско находился в тяжелом состоянии и нуждался в круглосуточном медицинском уходе в одной из больниц Петербурга.

    9 августа 2025, 15:36
    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

    Сенатор Карасин обвинил ЕС в попытках помешать урегулированию кризиса на Украине

    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нервозная реакция Брюсселя на предстоящий саммит лидеров России и США в августе указывает на готовность ЕС вмешиваться в процесс урегулирования кризиса на Украине, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Евросоюз попытается усилить конфликт на Украине и помешать урегулированию ситуации, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

    Карасин отметил, что особую нервозность в Брюсселе вызвала запланированная на 15 августа встреча лидеров России и США на Аляске. По его словам, реакция ЕС показала, «насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию».

    По его мнению, в ближайшие дни столкнутся различные подходы к урегулированию кризиса на Украине: одни будут направлены на поиск решения, а другие – на его усугубление.

    Карасин также подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте активно используют антироссийскую риторику, чтобы подчеркивать разрыв отношений с Москвой.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что основной темой переговоров станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Перед встречей Путина и Трампа на Аляске в Британии запланировали экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о рисках провокаций и дезинформации со стороны третьих стран перед саммитом.

    Политолог отметил тупиковую ситуацию для Евросоюза после принятого решения о встрече Путина и Трампа.

    9 августа 2025, 19:38
    СМИ: Украина рискует потерять Чехию как союзника в Европе

    Neue Zurcher Zeitung : В Чехии может победить противник поддержки Киева Бабиш

    Tекст: Вера Басилая

    Победа Андрея Бабиша на выборах в Чехии может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменить баланс сил в Центральной Европе, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.

    Украина может лишиться поддержки Чехии в случае победы бывшего премьер-министра Андрея Бабиша на парламентских выборах, передает РИА «Новости».

    По данным Neue Zurcher Zeitung, Бабиш известен своей критикой предоставления помощи Киеву и выступает за скорейшее начало переговоров с Москвой.

    В публикации отмечается, что в европейских столицах выражают обеспокоенность: если Бабиш вернется к власти, это может ослабить поддержку Украины со стороны государства Центральной Европы и укрепить союз между Венгрией и Словакией.

     Ранее бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия не сможет выполнить требование об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП.

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Бабиша угрозой европейской безопасности и обвинил его в «пророссийских взглядах».

    Партия ANO, которую возглавляет Бабиш, пообещала прекратить закупки снарядов для Украины, если вернется к власти.

    10 августа 2025, 03:16
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешнюю линию боевого соприкосновения на Украине следует считать основой для обсуждения территориальных вопросов, заявили лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии в совместной декларации.

    Текст совместной декларации лидеров Франции, Италии, Британии, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии опубликован после завершения встречи по Украине в резиденции главы МИД Великобритании Чивнинг-хаус под Лондоном, передает ТАСС.

    Во встрече в резиденции Чивнинг-хаус приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    В декларации подчеркивается недопустимость изменения международных границ с применением силы. «Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», – говорится в тексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    10 августа 2025, 01:34
    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску

    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску

    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники заявили, что в Белом доме обсуждается возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.

    «Это обсуждается», – приводит слова одного из чиновников РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По информации телеканала, окончательного решения о визите Зеленского пока не принято. Неизвестно, будет ли украинский президент присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Источник добавил, что Трамп открыт к трехстороннему саммиту. Указывается, что «сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит с участием президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп заверил, что никаких условий для переговоров с Путиным не существует, и нет требования о его предварительной встрече с Зеленским.

    10 августа 2025, 09:20
    СОМБ сообщил о сдаче около 700 боевиков в ЦАР
    СОМБ сообщил о сдаче около 700 боевиков в ЦАР
    @ REUTERS/Mike Hutchings

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Центрально-Африканской Республике за последние недели около 700 боевиков сдали оружие после разоружения крупнейших группировок и благодаря работе российских инструкторов, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

    По его словам, около 700 боевиков сдали оружие в Центрально-Африканской Республике менее чем за месяц после окончательного разоружения группировок UPC и 3R, передает ТАСС. ДИванов отметил, что темпы сдачи резко ускорились после церемонии 10 июля в Банги.

    «После церемонии разоружения UPC и 3R за месяц сдались порядка 700 боевиков. Российские инструкторы продолжают встречи по урегулированию ситуации в ЦАР, и вскоре число разоружившихся вырастет еще сильнее», – заявил Иванов.

    По его словам, бывшие боевики помогают урегулированию, сообщая о других вооруженных группах и призывая их сдаться. Местные правоохранительные органы и российские специалисты активно взаимодействуют, а население также стало чаще передавать информацию о местонахождении вооруженных группировок.

    Иванов добавил, что борьба с отказавшимися разоружаться продолжается: Вооруженные силы ЦАР совместно с российскими военными экспертами ликвидируют группы в районах Буара и Сибю. Все боевики, отказавшиеся сложить оружие и вернуться к мирной жизни, будут наказаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инструкторы и армия Центральноафриканской Республики почти подавили терроризм в стране. Британия решила тайно оказать давление на ЦАР из-за активного сотрудничества республики с Россией.

    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Умер театральный режиссер Юрий Бутусов
    Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
    В Госдуме предупредили о возможном повышении штрафов за громкие авто
    Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа
    В ОП предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек
    Власти Китая обнаружили более 1 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года, в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как всё это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

      Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Чему нас учит история Аляски

      Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.

    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Откуда пошла попса

      Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

