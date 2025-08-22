Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Минцифры сообщили о массовой кибератаке на портал Госуслуг
Госуслуги столкнулись с DDoS-атакой из-за рубежа
Портал Госуслуг подвергся масштабной DDoS-атаке, однако сохраняет полноценную работоспособность, а персональные данные пользователей, по заверению ведомства, находятся под защитой, сообщили в Минцифры.
Об инциденте сообщили в Telegram-канале Минцифры, передает РИА «Новости». С 12.00 мск 22 августа портал Госуслуг подвергается массированной DDoS-атаке из-за рубежа.
Ведомство отметило: «Портал Госуслуг работает в штатном режиме. Все атаки успешно отражаются».
По данным Минцифры, небольшое количество пользователей могут испытывать трудности при входе из-за работы системы фильтрации трафика. Все пользовательские данные, как заверяют, защищены.
Для обеспечения безопасности портала выстроена многоуровневая эшелонированная система. Она способна обрабатывать миллиарды событий по кибербезопасности ежедневно. Круглосуточно работают штабы технической поддержки и мониторинга.
