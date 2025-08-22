Минцифры сообщили о массовой кибератаке на портал Госуслуг

Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство

Tекст: Валерия Городецкая

Она объяснила это разочарованием в политике Евросоюза и Италии после недавних международных событий, передает ТАСС.

«После очередной встречи [премьер-министра Италии] Джорджи Мелони и европейских лидеров с [президентом США Дональдом] Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским», – сказала Ривелли.

Артистка напомнила, что по материнской линии у нее российские корни: бабушка и дедушка Орнеллы Мути были родом из Петербурга, затем переехали в Эстонию, где родилась мать знаменитой актрисы. По словам Ривелли, она очень близка с мамой и даже внешне на нее похожа.

Найке не уточнила, предпринимала ли уже конкретные шаги по оформлению российского гражданства. Однако она отметила, что ее мать Орнелла Мути также подумывает о получении российского паспорта.

Ранее Орнелла Мути рассказала о русских корнях и заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она также сообщила, что является резидентом России и имеет московскую прописку.