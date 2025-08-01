Стало известно об усилении кибератак США на военные объекты Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники спецслужб США в последние два года активизировали кибератаки на военные вузы, научно-исследовательские центры и предприятия оборонной промышленности Китая, передает ТАСС. По данным Ассоциации кибербезопасности Китая (CSAC), атаки стали более целенаправленными и скрытыми, основная цель – получение конфиденциальной информации и разработок военной сферы.

В сообщении CSAC отмечается, что злоумышленники неоднократно пытались похитить производственные данные, в том числе конструкторские проекты и научные разработки, связанные с оборонной промышленностью КНР. Особое внимание уделяется кибератакам на высокотехнологичные учреждения Китая.

В отчете указывается, что для атак используются уязвимости почтовой системы Microsoft Exchange и электронных файловых систем. «Это представляет серьезную угрозу для безопасности научно-исследовательской деятельности и производства в военной сфере Китая, и даже для национальной безопасности», – говорится в публикации на странице ассоциации в WeChat.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО обсуждают создание новой антикитайской коалиции. Китай обвинил США в проведении неизбирательных кибератак против своих союзников.