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    1 июля 2024, 21:45 • В мире

    В НАТО нашли повод для создания новой антикитайской коалиции

    Эксперты указали на подоплеку слов Столтенберга о подстрекательстве Китая к конфликту в Европе

    В НАТО нашли повод для создания новой антикитайской коалиции
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Генсек НАТО отвел Китаю роль подстрекателя крупнейшего конфликта в Европе. По мнению Йенса Столтенберга, для противодействия КНР страны НАТО вместе с партнерами из Азии должны усилить свое сотрудничество и тем самым надавить на Пекин. Чем именно вызвано ужесточение риторики НАТО в адрес Пекина и что это означает для России?

    В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пекин подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны. Он полагает, что Россия якобы использует современные китайские технологии в производстве вооружений. И чтобы надавить на Пекин, генсек призывает НАТО к укреплению альянса с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

    В заявлении для японской прессы также сообщалось о том, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне альянс намерен достичь соглашения об укреплении взаимодействия с четверкой стран в таких сферах, как контроль над вооружениями, развитие технологий, противодействие кибератакам. При этом он отверг данные о том, что в Токио будет открыт офис НАТО.

    В Кремле подобные рассуждения и подходы раскритиковали, отметив, что Пекин должен сам дать оценку словам Столтенберга. Ранее о проблематике альянсов США со странами Юго-Восточной Азии высказались в КНДР. Так, в Пхеньяне считают подобное сотрудничество формированием «азиатской версии НАТО».

    Согласно позиции МИД Северной Кореи, трехстороннее сотрудничество между Вашингтоном, Сеулом и Токио направлено против республики. Идеи укрепления стабильности и безопасности в регионе – это якобы всего лишь «уловка для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации агрессивного блока».

    В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты считают, что заявления Столтенберга направлены на поддержку американской стратегии «двойного противодействия» России и Китаю, которая в конечном счете может привести к полноценному развертыванию американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азии.

    «НАТО и ЕС становятся на сторону Штатов, которые готовятся к длительному противостоянию с Китаем. Для Запада задача №1 в геополитике – не допустить, чтобы Китай стал равной США сверхдержавой», – объясняет германский политолог Александр Рар. По его словам, в битве за и против многополярного мира Вашингтону все активнее помогают Британия, Япония, Южная Корея и Австралия. С ними же США и пытаются сконструировать новые альянсы.

    «Забавно, что слова о подстрекательстве самого крупного конфликта в Европе звучат из уст генсека альянса, который поставляет оружие ВСУ. Вместе с тем сейчас Столтенберг может заявлять все что угодно: он доживает на своем посту последние месяцы или недели, а дальнейшее развитие его карьеры до сих пор неясно», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    «Но он последователен: у Столтенберга всегда во всем виноваты Россия, Иран и Китай. С другой стороны, Пекин годами демонстрирует выверенную позицию, в том числе по Украине. Иногда нам даже кажется, что КНР действует излишне осторожно. Но Москва понимает и уважает мнение партнера», – добавляет аналитик.

    «И если в НАТО хотят заставить Китай изменить позицию, то эта идея обречена на провал. Скорее всего, они добьются противоположного результата: Поднебесная начнет еще теснее сотрудничать с Россией. И к этому ее толкает Запад, который вкладывает военные, финансовые и медийные ресурсы в такие проекты, как блок AUKUS или «Глобальное НАТО» с участием стран Восточной Азии», – отмечает Корнилов.

    Он также не исключает, что нынешняя риторика Столтенберга может быть связана с планами Запада развернуть ракеты малой и средней дальности в Азии. «Есть подозрение, что это уже не просто идеи, а некие шаги, которые предпринимаются в реальном времени. В Москве это тоже понимают, о чем говорит недавнее заявление Владимира Путина на этот счет», – допустил Корнилов.

    «Ужесточение риторики Столтенберга идет параллельно с укреплением ранее созданного AUKUS. Да и в целом мы наблюдаем формирование группы блоков, которые призваны создать мощную антикитайскую коалицию вокруг КНР», – пояснил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова.

    Причиной такого давления эксперт называет нежелание Китая идти на уступки, в том числе по вопросам Тайваня.

    Он также прогнозирует эскалацию на этом направлении. «На этом фоне Пекин укрепляет отношения со странами региона, включая Индонезию и Малайзию, а также расширяет взаимодействие со странами Центральной Азии», – перечисляет аналитик.

    Ввиду этого США заинтересованы в том, чтобы создать несколько точек давления на Китай путем формирования новых блоков и альянсов. Сюда же можно отнести планы Вашингтона по развертыванию РСМД в Юго-Восточной Азии.

    «На территории Японии и Южной Кореи уже стоят различные ударные комплексы. Полагаю, вооружений может стать больше и на Филиппинах. А те ракеты, которые есть у Токио, наверняка оснастят ядерными боеголовками. То есть речь идет о физическом наращивании военного присутствия США на этих территориях», – акцентирует китаист.

    «К сожалению, всем нам придется пройти через пик этой эскалации, – продолжает Маслов. – И единственный способ остановить этот процесс – это его ограничение. Например, Москва и Пекин могут заключить ряд горизонтальных соглашений с третьими странами о взаимной поддержке в области обеспечения безопасности, причем не только конвенциональной, но и, скажем, в киберпространстве. И тогда мы сможем дополнительно ограничить влияние США в регионе».

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