Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.24 комментария
Хакеры из России пообещали ответить на кибератаки на критическую инфраструктуру
Российские хакеры группировки KillNet намерены ответить организаторам кибератак на российские ресурсы, среди которых сеть аптек и авиакомпания. По их данным, в сбоях замешаны украинские и французские хакеры, поэтому специальным сетевым оружием, которое спровоцирует мощный коллапс, они намерены ударить по ним.
«Есть такой термин – киберпаритет. В закрытых протоколах спецслужб крупных стран, есть договоренность о запрете взаимных кибератак на критическую инфраструктуру. Последствия кибератак очень сложно прогнозировать», – говорится в Telegram-канале группировки хакеров KillNet.
По словам автора поста, такие атаки допустимы в случае крупного военного конфликта.
«Атака на «Аэрофлот» была четко спланирована и согласована со спецслужбами бритов. Это прямое нанесение урона критической инфраструктуре, где закрыли глаза на киберпаритет», – отмечают хакеры.
По их словам, современная война диктует новые условия и правила: нужно адаптироваться и быть на пике технологий, то есть сначала создавать защиту от угроз, а не искать противодействия новым атакам и технологиям.
Поэтому KillNet предложили Евросоюзу сыграть в новую игру.
«Мы атакуем, вы защищаетесь. Ваши страны – это наш полигон. Я не хочу вспоминать 2022 и 2023 годы, когда Европа находилась в депрессии из-за хакерских атак. Это не то, что я вам гарантирую. Наша команда всего лишь оповещает вас, как оппонентов, о старте масштабной кибероперации против Европы и Украины», приводит «Газета.Ru» обращении KillNet.
Группировка хакеров заявила, что создала беспрецедентное сетевое оружие, которым намерена отомстить за кибератаки 29 и 30 июля.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Аэрофлот» отменил часть рейсов из-за хакерской атаки на свои ИТ-системы. Ответственность за кибератаку взяла на себя украинская группировка, которая готовила взлом около полугода. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинские хакеры попытались помешать россиянам летать
Клиника «Семейный доктор» сообщила о предотвращении утечки данных после кибератаки.