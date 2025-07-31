Хакеры из России пообещали ответить на кибератаки на критическую инфраструктуру

Tекст: Ирма Каплан

«Есть такой термин – киберпаритет. В закрытых протоколах спецслужб крупных стран, есть договоренность о запрете взаимных кибератак на критическую инфраструктуру. Последствия кибератак очень сложно прогнозировать», – говорится в Telegram-канале группировки хакеров KillNet.

По словам автора поста, такие атаки допустимы в случае крупного военного конфликта.

«Атака на «Аэрофлот» была четко спланирована и согласована со спецслужбами бритов. Это прямое нанесение урона критической инфраструктуре, где закрыли глаза на киберпаритет», – отмечают хакеры.

По их словам, современная война диктует новые условия и правила: нужно адаптироваться и быть на пике технологий, то есть сначала создавать защиту от угроз, а не искать противодействия новым атакам и технологиям.

Поэтому KillNet предложили Евросоюзу сыграть в новую игру.

«Мы атакуем, вы защищаетесь. Ваши страны – это наш полигон. Я не хочу вспоминать 2022 и 2023 годы, когда Европа находилась в депрессии из-за хакерских атак. Это не то, что я вам гарантирую. Наша команда всего лишь оповещает вас, как оппонентов, о старте масштабной кибероперации против Европы и Украины», приводит «Газета.Ru» обращении KillNet.

Группировка хакеров заявила, что создала беспрецедентное сетевое оружие, которым намерена отомстить за кибератаки 29 и 30 июля.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Аэрофлот» отменил часть рейсов из-за хакерской атаки на свои ИТ-системы. Ответственность за кибератаку взяла на себя украинская группировка, которая готовила взлом около полугода. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинские хакеры попытались помешать россиянам летать

Клиника «Семейный доктор» сообщила о предотвращении утечки данных после кибератаки.