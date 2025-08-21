Россиян предупредили о рассылках фейкового бота для оплаты ЖКХ

МВД предупредило о мошеннической рассылке с поддельным телеграм-ботом ЖКХ

Tекст: Мария Иванова

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с рассылкой сообщений от поддельного Telegram-бота для оплаты ЖКХ, сообщает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Злоумышленники отправляют сообщения в мессенджерах и соцсетях от имени управляющих компаний, ТСЖ или аварийных служб. В них граждан пугают крупными штрафами или отключением услуг из-за непереданных данных счетчиков и предлагают срочно решить проблему через бота.

Поддельный бот имитирует интерфейс государственных сервисов, таких как ГИС ЖКХ, и под видом проверки требует ввести персональные данные: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, СНИЛС, ИНН и номер телефона. После этого жертве приходит фейковое сообщение якобы от Роскомнадзора с сообщением, что её данные «перехвачены» мошенниками. В письме содержится ссылка для связи с лже-оператором.

Мошенники используют полученные данные для убеждения в своей легитимности и под предлогом «защиты счетов» или «блокировки кредитов» выманивают у граждан коды из СМС, реквизиты банковских карт или просят перевести деньги на «безопасные счета». В МВД советуют: если вы получили сообщение о «перехвате данных» или «подозрительной активности» и вас просят перезвонить, не отвечайте на такие запросы. Рекомендуется самостоятельно связаться с банком или управляющей компанией по официальным номерам для проверки информации.

