Вольфович допустил создание совместных ракет с технологией «Орешника»

Белоруссия допустила создание совместных ракет с технологией «Орешника»

Tекст: Ольга Иванова

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о рассмотрении интеграции технологий российского комплекса «Орешник» в совместные ракетные проекты, передает РИА «Новости». Такое заявление он сделал после совещания по вопросам ракетного производства, прошедшего у президента Александра Лукашенко.

Вольфович подчеркнул, что на обсуждение выносится вопрос о том, «как интегрировать технологии «Орешника», может быть, в какие-то ракеты совместные». Прямую речь госсекретаря Совбеза цитирует государственное агентство Белта.

По словам Вольфовича, интеграция российских разработок в ракеты может стать новым этапом в развитии белорусского ракетостроения.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник». Он заявил, что вопрос по позициям «Орешника» в Белоруссии закроют до конца года.

В марте Лукашенко сообщал, что Белоруссия планирует до конца года принять на вооружение две установки российской ракетной системы «Орешник».