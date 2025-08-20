Редактор газеты Травальо сравнил лидеров Европы с Белоснежкой и семью гномами

Tекст: Вера Басилая

Главный редактор газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо в своей редакционной статье сравнил европейских лидеров, сопровождавших Владимира Зеленского в Белом доме, с персонажами сказки о Белоснежке и семи гномах, передает ТАСС.

По мнению Травальо, за последние три с половиной года эти политики постоянно ошибались и только сейчас начинают осознавать это.

Он отмечает, что президент США Дональд Трамп, в отличие от других западных лидеров, предпочитает говорить о «победителе и проигравшем», а не использовать терминологию «агрессор и подвергшийся агрессии».

«Трамп вместо слов «агрессор» и «подвергшийся агрессии» предпочитает использовать более прагматичные термины – «победитель и проигравший». При этом он еще информирует Путина, пока продолжает говорить с семью гномами», – написал Травальо.

Автор статьи подчеркивает бессмысленность риторики европейских лидеров о полной победе над Россией и отмечает, что на фоне переговоров Трампа с Путиным эти политики теперь аплодируют американскому президенту за попытки сблизиться с Москвой.