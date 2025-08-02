Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.34 комментария
ПВО России перехватила и уничтожила 112 украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России.
С 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск 2 августа над Ростовской областью сбиты 34 аппарата, над Краснодарским краем – 31, сообщило Минобороны в Telegram.
В Воронежской области уничтожено 12 беспилотников, в Рязанской – 11, в Самарской области – пять, в Пензенской – четыре, в Белгородской – два. По одному БПЛА было сбито над территорией Крыма и Липецкой области.
Также 11 беспилотников были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензе беспилотники атаковали предприятие, в результате чего погибла женщина и еще два человека получили ранения. В Ростовской области после атаки беспилотников произошел пожар, погиб один человек.