ПВО России перехватила и уничтожила 112 украинских БПЛА

Tекст: Антон Антонов

С 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск 2 августа над Ростовской областью сбиты 34 аппарата, над Краснодарским краем – 31, сообщило Минобороны в Telegram.

В Воронежской области уничтожено 12 беспилотников, в Рязанской – 11, в Самарской области – пять, в Пензенской – четыре, в Белгородской – два. По одному БПЛА было сбито над территорией Крыма и Липецкой области.

Также 11 беспилотников были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензе беспилотники атаковали предприятие, в результате чего погибла женщина и еще два человека получили ранения. В Ростовской области после атаки беспилотников произошел пожар, погиб один человек.



