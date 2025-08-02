В результате удара БПЛА по предприятию в Пензе погибла женщина

Tекст: Антон Антонов

«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», – сообщил Мельниченко в Telegram.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. В связи с происшествием в городе временно ограничена работа мобильного интернета, приостановлено движение общественного транспорта, объявлен режим «Воздушной опасности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Азовского моря.