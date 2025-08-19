Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Бойцы шестой казачьей бригады показали работу против ВСУ на Северском направлении
Операторы БПЛА и артиллеристы шестой казачьей бригады показали работу против ВСУ на Северском направлении
В ходе боевых действий на Северском направлении военнослужащие шестой казачьей бригады уничтожили полевой склад ВСУ и несколько пунктов управления БПЛА противника.
Видео с уничтожением позиций противника на Северском направлении опубликовал официальный Telegram-канал 3-й общевойсковой армии. На кадрах показано, как операторы 6-й казачьей бригады сожгли полевой склад украинских боевиков и уничтожили пункт управления беспилотниками противника в районе Северска.
Военнослужащие также выявили замаскированный пункт управления БПЛА украинских формирований. По обнаруженным координатам был нанесен высокоточный артиллерийский удар, в результате которого цель была полностью уничтожена.
Кроме того, артиллеристы 6-й казачьей бригады уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в окрестностях Северска.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в Северске.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России сократили расстояние до Северска в ДНР до 900 метров.