Мужчина в киевском распределительном центре нанес себе ранения ножом

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в распределительном центре на ДВРЗ, сообщает украинское издание «Страна». Мужчина, которого мобилизовали в Киеве, порезал себе руки и шею, передает РИА «Новости».

В сообщении издания уточняется, что происшествие случилось непосредственно в распределительном центре на территории столицы Украины.

Видео данного инцидента было опубликовано, однако на кадрах самого мужчины не видно. Других подробностей, в том числе о состоянии пострадавшего и обстоятельствах происшествия, в сообщениях не приводится.

В последние месяцы в интернете появляются многочисленные видео, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации в ВСУ. На них сотрудники украинских военкоматов, используя физическую силу, задерживают мужчин и увозят их на микроавтобусах.

С 18 мая 2024 года на Украине действует закон, ужесточающий правила мобилизации. Новый порядок предусматривает обязательное обновление личных данных в военкомате, постоянное ношение военного билета и возможность признания повестки врученной даже без личного контакта с призывником. В документе отсутствует информация о сроках демобилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Харькова неизвестный с ножом совершил нападение на представителей военкомата и полиции во время проверки документов, в результате чего четверо человек получили ранения.

Украинские судьи оформляли фиктивные решения для освобождения мужчин от мобилизации, признавая их единственными опекунами детей вопреки воле матерей.

В одном из районов города Запорожье под контролем киевского режима неизвестный с оружием напал на сотрудников территориального центра комплектования.