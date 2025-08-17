В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу 110-летнюю женщину

Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.4 комментария
В Нижегородской области спустя три дня нашли живой в лесу 110-летнюю женщину
Жительницу деревни Малое Туманово Нижегородской области, которой исполнилось 110 лет, спасатели обнаружили живой спустя три дня после ее исчезновения в лесу, сообщили в поисково-спасательной группе «Рысь-Арзамас».
Женщина, плохо видящая и страдающая рассеянным склерозом, ушла из дома днем 14 июня и не вернулась. В поисках участвовали полиция, сотрудники МЧС и добровольцы.
Волонтеры из поисковой группы «Рысь-Арзамас» и кинологи-волонтеры «Оникс» подключились к поискам и обратились к водителям с просьбой проверить записи видеорегистраторов на трассе Арзамасского района.
