В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу 110-летнюю женщину

В Нижегородской области спустя три дня нашли живой в лесу 110-летнюю женщину

Tекст: Вера Басилая

Пропавшую в лесу 110-летнюю жительницу Нижегородской области нашли на третий день поисков в лесу, передает РИА «Новости».

Женщина, плохо видящая и страдающая рассеянным склерозом, ушла из дома днем 14 июня и не вернулась. В поисках участвовали полиция, сотрудники МЧС и добровольцы.

Волонтеры из поисковой группы «Рысь-Арзамас» и кинологи-волонтеры «Оникс» подключились к поискам и обратились к водителям с просьбой проверить записи видеорегистраторов на трассе Арзамасского района.

