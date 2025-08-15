Сотрудник банка в Южной Корее украл 280 тыс. долларов с помощью носков

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд города Чхунчхон приговорил 45-летнего банковского работника к восьми месяцам лишения свободы за кражу на рабочем месте, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в декабре прошлого года в банке уезда Хончхон. Сотрудник шесть раз выносил купюры по 50 тыс. вон в носках, общая сумма хищения составила около 212 млн вон (152,5 тыс. долларов).

Дополнительно обвиняемый забрал еще 150 млн вон (108 тыс. долларов) и 20 тыс. долларов, спрятав их в пальто и сумке.

Общий ущерб банку составил 391 млн вон, что эквивалентно примерно 280 тыс. долларов. В ходе расследования выяснилось, что похищенные средства были потрачены на онлайн азартные игры. Из 180 млн вон, предусмотренных в качестве компенсации банку, подсудимый выплатил лишь 5 млн вон.

В январе в Москве задержали сотрудника банка, укравшего порядка 180 млн рублей из ячейки, часть суммы он успел конвертировать в криптовалюту.