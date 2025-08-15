Российские гимнасты отозвали апелляции в Спортивный арбитражный суд

Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Значение проведенной Россией операции огромно. Украина разрабатывала мощный оперативно-тактический ракетный комплекс, в зону поражения которого попадали Москва, Минск, ряд других городов. Также Киев хотел увеличить дальность действия ОТРК до одной тыс. км. То есть угроза создавалась бы, например, для аэродромов стратегической авиации в Саратовской области и наших ключевых промышленных районов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Судя по имеющимся данным, ракета «Сапсана» способна нести фугасную боевую часть весом около тонны – эта мощь сопоставима с КАБ-1500. То есть, один снаряд может «сложить» жилой пятиэтажный дом, административное здание или цех любого предприятия – металлургического, нефтяного, химического. Таким образом, даже один удар украинского ОТРК мог бы привести к многочисленным человеческим жертвам и экологической катастрофе», – продолжил он.

«Это был бы серьезный вызов для нашей системы ПВО, потому что баллистические цели – одни из самых сложных для перехвата. В этом нас убеждают, в частности, ход СВО, а также недавний ирано-израильский конфликт», – подчеркнул собеседник.

«Изначально для производства «Сапсанов» использовался «Южмаш», затем – Павлоградский завод, шосткинская «Звезда» и масса смежных участников. Основные предприятия цикла представляют из себя множество производственных цехов, сложные системы подземных коммуникаций, которые строились из расчета на продолжение работы даже в условиях глобального конфликта», – указал спикер.

«Таким образом, ФСБ и Минобороны осуществили сложную задачу по поражению ключевых узлов всей производственной цепочки «Сапсанов». Судя по всему, перед атакой была проведена серьезная операция по выявлению внутренней организационной и физической структуры заводов, расположения уникального оборудования, станочного парка, линий термической и механической обработки, цементирования», – отметил аналитик.

«Важную роль в реализации атаки могли сыграть горизонтальные связи представителей военного ведомства и спецслужб непосредственно с работниками украинских заводов. Я сам родом из Днепропетровска, и точно знаю, что далеко не все там хотят эскалации, которую вызвало бы создание и применение этих ракет Киевом против России», – детализировал собеседник.

По его словам, у Украины до недавнего времени оставался огромный советский задел по производству баллистических ракет, несмотря на последние 30 лет упадка. «Судя по всему, Берлин, финансируя этот проект, заботился не только о том, чтобы усилить эскалацию конфликта с Россией. Германия намеревалась перенять наработанные технологии и производство «Сапсанов», – считает Анпилогов.

«Таким образом, уничтожение цепочки разработки и производства «Сапсанов» – это веха в спецоперации в части демилитаризации Украины. Эта структура, наверное, не полностью разрушена, но выведена за временные рамки возможного восстановления с учетом нынешнего потенциала Киева. Следом в дело должна вступать наша дипломатия, которая призвана добиться, чтобы Киев подписал соглашение об отказе от этой программы», – резюмировал аналитик.

Ранее стало известно, что российские силы нанесли удары по предприятиям ВПК Украины, задействованным в создании и производстве оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Операция была проведена совместно ФСБ и Минобороны. По их сведениям, Украина втайне развивала ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР.

Там Киев и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство. Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия. Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

«Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства ракет. ВПК Украины понес колоссальный ущерб», – сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.

За последние два года Россия собрала неопровержимые доказательства причастности Украины к созданию ракетных систем: видео со сборочных площадок, записи переговоров руководства украинского ВПК, сведения об усилении оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе Patriot) для защиты предприятий.

У ФСБ была информация и точные координаты предприятий, задействованных в проекте. Производство развернули на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод (ПХЗ) и Шосткинский казенный завод «Звезда», сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, спецслужбы установили, что за контрразведывательное обеспечение ПХЗ, где планировали хранить твердое ракетное топливо для ОТРК, отвечал сотрудник СБУ Александр Девяткин. По сведениям российской спецслужбы, весной руководство ПХЗ подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по «Сапсану».

Что примечательно, в мае Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями вооруженных сил ФРГ. Вскоре после этого немецкое минобороны опубликовало сообщение о подписании оборонного соглашения. В нем уточняется, что Германия «профинансирует производство систем вооружения большой дальности на Украине» в рамках обязательства инвестировать украинское производство вооружений.

«Значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году. Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель. Никакая дополнительная подготовка не потребуется», – напоминает анонс ведомства РБК.

Более того, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявлял, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.