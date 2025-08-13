Галлан возглавил «Шанхайских драконов» после ухода Кравца

Жерар Галлан стал главным тренером КХЛ-клуба «Шанхайские драконы»

Tекст: Евгения Караваева

Клуб оставался без наставника с апреля после ухода Михаила Кравца, под руководством которого команда заняла девятое место в Западной конференции КХЛ и не смогла выйти в плей-офф, передает РИА «Новости».

Генеральный директор клуба Сергей Белых заявил: «"Драконам" нужен не просто опытный главный тренер с именем – нужен специалист, который способен сделать боеспособную команду в кратчайшие сроки. Как раз здесь вспомнилась история с «Вегасом», который в первый же свой сезон дошел до финала Кубка Стэнли. Тогда главным тренером команды был Жерар Галлан. Он же выигрывал и чемпионат мира со сборной Канады. Ждем с нетерпением, когда он уладит все вопросы с визой и примет команду в Санкт-Петербурге».

Галлан ранее возглавлял такие клубы НХЛ, как «Коламбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Со сборной Канады он дважды становился чемпионом мира – в 2007 и 2021 годах. В 2018 году Галлан был признан лучшим тренером НХЛ, получив «Джек Адамс Эворд».

Китайский клуб недавно сменил название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхайские драконы». В новом сезоне команда будет проводить домашние матчи на «СКА Арене» в Петербурге, тогда как в прошлом году играла в подмосковных Мытищах.