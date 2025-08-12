  • Новость часаУкраинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страх перед Россией делает из Прибалтики жертву «быстрых кредитов»
    На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР
    Токаев разбил доску после получения черного пояса по тхэквондо
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    Путин заявил об устойчивости федерального бюджета России
    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года
    В Думу внесли законопроект о платном образовании в школах для детей иностранцев
    Вучич опроверг слухи об отставке пророссийских политиков Сербии
    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    4 комментария
    12 августа 2025, 18:44 • Новости дня

    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС

    Губернатор Балицкий: ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС

    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска Украины нанесли удар по территории около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего произошло возгорание сухой травы и растительности.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об инциденте в своем Telegram-канале.

    «Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. На месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания», – написал он.

    Ранее на ЗАЭС заявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ.

    На прошлой неделе в результате артиллерийского удара по территории ЗАЭС были повреждены окна в зданиях. Директор ЗАЭС заявил о намерении уведомить МАГАТЭ об ударе ВСУ.

    11 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке

    Военный аналитик Онуфриенко: Шостка как цель для ВС России является крупным производственным центром

    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шостка является крупным производственным центром, где расположены заводы по производству пороха, электродетонаторов, химических реактивов. Задача России на данный момент – выбить эти мощности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные нанесли ряд ударов по объектам на террии этого города в Сумской области.

    «В Шостке расположено множество промзон оборонного характера. Именно на местных предприятиях начинался выпуск выстрела к подствольным гранатометам, там же расположен Шосткинский пороховой завод «Звезда» и Шосткинский завод химических реактивов. Когда-то там производили фотопленку, однако потом производство было свернуто. При этом станки и оборудование до сих пор имеется», – перечисляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.  

    Также на территории населенного пункта находится завод «Импульс» – единственное на подконтрольной ВСУ территории предприятие по выпуску электродетонаторов. «Другими словами, этот небольшой город в Сумской области, по сути, является крупным производственным центром», – объясняет спикер.

    «При этом город долгое время не попадал в зону боевых действий. С одной стороны, это привело к тому, что противник не пытался превратить его в укрепрайон. Но с другой стороны – там есть немало защитных сооружений ввиду обилия промзон», – добавляет эксперт.

    Он также указал, что ранее российские войска наносили удары по заводу «Импульс». «Но надо понимать, что территории там большие, поэтому, когда выясняется, что еще не все добили, удары периодически повторяются», – поясняет аналитик.

    Вместе с тем, Шостка имеет значение не только с точки зрения промышленности, но и с точки зрения создания зоны безопасности вдоль российской границы.  «Поэтому главная задача есть, – это выбить производство в Шостке. Но, повторюсь, это будет очень непросто. Тем более, что у противника в населенном пункте есть некоторое количество средств ПВО. Впрочем, противовоздушная оборона у ВСУ дырявая, и Шостка в этом смысле – не исключение», – заключил Онуфриенко.

    В понедельник в населенных пунктах Сумы и Шостка были нанесены удары по транспортным и логистическим объектам, что затруднило поставки военной техники для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке – ключевым транспортным и логистическим узлам на севере – направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов».

    В пятницу также сообщалось об ударах по Шостке. Тогда Лебедев указывал: «Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина – координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва...».

    Кроме того, в конце июля, среди прочего, удары снова пришлись по Шостке. Тогда же была информация о повреждении в населенном пункте объекта инфраструктуры.

    Примечательно, что в середине июня Лебедев рассказывал об уничтожении в районе города распределительного пункта подразделений ВСУ и базы иностранных наемников, что нарушило переброску резервов и боеприпасов.

    Комментарии (4)
    12 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    NYT: В результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по учебному лагерю под Кропивницким погибли не менее 12 иностранных наемников, включая граждан США, Дании, Колумбии и Тайваня, сообщает The New York Times.

    В результате российского ракетного удара по учебному лагерю под Кропивницким погибли как минимум 12 иностранных военнослужащих, в том числе американцы, датчане, колумбийцы и тайваньцы, сообщает The New York Times. По словам очевидцев, удар пришелся по столовой лагеря в момент обеда. Украинские военные подтвердили потери, но не раскрыли детали.

    «Взрыв был самым громким, что я слышал, вокруг летели обломки, деревья тряслись», – заявил выживший американский наемник.

    Он сообщил, что после удара увидел не менее 15 погибших и более 100 раненых. По его словам, сдетонировал и склад боеприпасов, что усугубило разрушения и привело к новым жертвам.

    Иностранные солдаты служат как в регулярных частях ВСУ, так и в двух международных легионах, подчиненных украинской армии и разведке. Многие из последних рекрутов прибыли из Южной Америки, в частности Колумбии, привлекаемые зарплатой от одной до почти 2 тыс. долларов в месяц, с возможными премиями до 3 тыс. долларов. Российская сторона также использует наемников из других стран, пишет NYT.

    В июле удар стал одним из самых смертоносных для иностранных бойцов на Украине с начала спецоперации. Ранее жалобы на слабую безопасность и массовое пребывание солдат на общих обедах уже звучали. Призыв к расследованию звучит и после недавней атаки: сбор бойцов вне укрытий признан риском.

    Один из выживших американских бойцов признался, что не ожидал погибших именно на тренировке: его мотивировало желание помочь, но масштаб трагедии оказался неожиданным. Расследование инцидента продолжается, украинская сторона не раскрывает точную численность погибших и раненых.

    Ранее ВСУ заявили, что в результате ночного ракетного удара по учебному центру сухопутных войск на Украине погиб один военный, а более 20 получили ранения и акубаротравмы.

    До этого глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных и максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центрам подготовки.

    Сырский также запретил скопления личного состава после атак на учебные центры.

    Комментарии (7)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 20:37 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    По словам Трампа, он хорошо ладит с Зеленским, но не согласен с его действиями в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС. «Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было», – заявил он.

    Трамп заявил, что его беспокоят слова Зеленского о необходимости одобрения территориальных изменений в соответствии с украинской Конституцией. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить, но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», – сказал президент США.

    Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    Комментарии (4)
    12 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Польши приняли решение депортировать группу иностранцев после демонстрации запрещенной символики на музыкальном мероприятии в Варшаве.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на заседании правительства, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выдворении, передает РИА «Новости». По его словам, 57 из них являются гражданами Украины и шесть – гражданами Белоруссии. Все они должны покинуть территорию Польши добровольно либо под принуждением.

    Туск подчеркнул, что эта мера связана с инцидентом, произошедшим на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Он отметил, что ситуация, вызвавшая общественное возмущение, считается теперь исчерпанной.

    Напомним, на выступлении Макса Коржа в Варшаве молодые люди размахивали флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признаны террористическими и запрещены в России).

    Ранее британского певца Рода Стюарта освистали на концерте за портрет Зеленского.

    Комментарии (8)
    11 августа 2025, 20:46 • Новости дня
    Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России

    Эксперты РОЦИТ раскрыли новые схемы автомошенников с дипфейками и подделкой писем

    Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владельцы автомобилей в России становятся жертвами все более изощренных мошеннических схем, включая фальшивые письма, звонки и цифровые автоподставы.

    Эксперты РОЦИТ рассказали о новых приемах мошенников, которые все чаще используют цифровые технологии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Злоумышленники рассылают поддельные письма от ГИБДД, где используют реальные персональные данные владельцев и предлагают оплатить штраф или задолженность. В письмах содержатся вредоносные ссылки, переход по которым может привести к краже данных банковских карт или установке программ для слежки и доступа к личной информации.

    В Петербурге зафиксирован случай, когда пенсионерка лишилась 800 тыс. рублей, поверив телефонному звонку с сообщением о ДТП с ее дочерью. Женщина лично передала деньги мошеннице, поверив в срочность ситуации. Следствие установило, что звонок был частью сложной схемы психологического давления.

    С развитием искусственного интеллекта мошенники начали использовать дипфейки: создаются видео- и аудиозаписи, имитирующие сотрудников ГАИ или страховых компаний. Такие «сотрудники» могут убеждать установить вредоносные приложения или перевести деньги якобы за оформление страхового полиса. В дальнейшем преступники смогут взламывать умные транспортные системы, получать данные о маршрутах и блокировать двери авто.

    Эксперты советуют проверять все уведомления только через официальные сайты и приложения. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, передавать деньги и устанавливать программы по требованию незнакомцев. При общении с «сотрудниками» по телефону рекомендуется самостоятельно перезванивать в организацию по официальному номеру.

    Комментарии (3)
    11 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

    В Петербурге запретили иностранцам работать в сфере курьерской доставки

    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете найма иностранных граждан в курьерских службах города.

    Постановление, подписанное Бегловым, вносит изменения в существующий документ от 28 июля 2025 года и расширяет список сфер, где работодателям запрещено нанимать иностранных граждан на основании патентов, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

    Помимо ранее введенных ограничений для такси, теперь запрет распространяется и на курьерские услуги, включая доставку еды, курьерскую деятельность с использованием транспорта и прочие аналогичные услуги.

    Власти отмечают, что новые меры направлены на борьбу с теневым трудоустройством, повышение качества и безопасности услуг, а также на создание дополнительных рабочих мест для россиян, в том числе для молодежи и студентов. Для адаптации бизнеса предусмотрен переходный период продолжительностью три месяца, чтобы компании могли скорректировать кадровую политику и соответствовать новым требованиям законодательства.

    Ранее Минтруд запретил наем мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка.

    Комментарии (19)
    12 августа 2025, 10:10 • Новости дня
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    @ warriorofnorth

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка войск «Север» опубликовала видеозаписи, на которых запечатлены удары по украинским военным в Сумской области.

    На видео показан комплексный удар самолетов Су-34 ВКС России и расчетов беспилотников по району сосредоточения ВСУ в Сумской области, указала группировка в своем Telegram-канале.

    В результате удара было уничтожено до 50 украинских военных и склад боеприпасов.

    Удары наносились управляемыми авиабомбами ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, а также дронами «Герань-2».

    Также уничтожено до десяти единиц иностранной военной техники, включая два танка, четыре БМП и множество другой автомобильной и бронетехники ВСУ.

    Ранее подразделения группировки «Север» заняли новые позиции в Харьковской и Сумской областях.

    В субботу группировка пресекла попытку ВСУ перебросить диверсионно-разведывательную группу на территорию Брянской области. Ранее на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении группировка накрыла три позиции украинских боевиков.

    Комментарии (2)
    12 августа 2025, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
    ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ФСБ задержала подозреваемого, который планировал подорвать 60 кг взрывчатки в автомобиле, чтобы убить высокопоставленного сотрудника Минобороны, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Подозреваемым оказался гражданин России и Украины 1989 года рождения, его завербовали украинские спецслужбы, ему присвоили псевдоним «Ворон», указало ведомство, передает ТАСС.

    Мужчина действовал по инструкциям, полученным через мессенджер Telegram.

    Агент изготовил самодельное взрывное устройство и поместил более 60 кг взрывчатки в автомобиль. Злоумышленник планировал припарковать заминированную машину рядом с местом предполагаемого прохода высокого чина Минобороны и привести устройство в действие. Его задержали на трассе М-4 по пути к месту совершения преступления.

    Задержанный дал признательные показания. Он заявил, что сотрудничал со спецслужбами киевского режима. Ему предложили избежать мобилизации в вооруженные силы Украины в обмен на совершение теракта.

    Ранее ФСБ сообщала, что украинские спецслужбы заставили пятерых российских пенсионерок принять участие в покушениях на российских военных, одну из бомб замаскировали под набор шахмат.

    Также ФСБ пресекла заговор с использованием оружия и взрывчатки, доставленных с беспилотника для покушения на руководителя оборонного предприятия в Белгороде.

    Еще раньше ФСБ задержала в Ростове-на-Дону гражданина одной из стран Центральной Азии, причастного к подготовке теракта против высокопоставленного военного.

    Комментарии (5)
    12 августа 2025, 11:00 • Новости дня
    Ветеран СВО сравнил панику «Азова» с праздничным фейерверком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эмоции боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) вызвали у российских военных чувство праздника, сравнимое с фейерверком, отметил участник СВО Евгений Рассказов.

    Ветеран СВО Рассказов с позывным Топаз заявил о панических настроениях в рядах «Азова», передает «Лента.ру».

    Топаз опубликовал скриншот поста командира «Азова» Богдана Кротевича, участвовавшего в боях за «Азовсталь». Кротевич обратился к Владимиру Зеленскому и сообщил о тяжелом положении ВСУ в районе Константиновки, Краматорска и Дружковки.

    Боец подчеркнул, что нет ничего приятнее, чем слышать «скулеж врага», который, по его словам, по достоинству оценил действия российских военных.

    «Самая мотивированная элита (...) жалко скулит. (...) «Азов» – их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла!» – написал Рассказов.

    Ранее в городе Краматорск в ДНР ликвидировали медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого сообщалось, что внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    Комментарии (4)
    12 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
    Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России поразили украинские бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють», сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Южная» поразили живую силу и технику двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, а также бригад «Азов» и «Лють» в районах Серебрянки, Майского, Северска и других населенных пунктов ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

    Группировка «Север» поразила подразделения ВСУ в Сумской области, уничтожив более 175 украинских военных, боевую бронемашину, пять автомобилей и три склада боеприпасов.

    В Харьковской области подразделения группировки «Запад» поразили две механизированные и одну штурмовую бригаду ВСУ, украинская сторона потеряла там за сутки до 215 военнослужащих, танк и две боевые машины Snatch британского производства.

    В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях группировки «Центр», «Восток» и «Днепр» также сообщили о продвижении.

    В районе действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли более 125 военных, боевую технику, артиллерию НАТО и склады горюче-смазочных материалов.

    В общей сложности потери украинских формирований по всем направлениям превысили 1 тыс. человек и десятки единиц техники.

    В понедельник российские военные завершили освобождение Луначарского в ДНР. На выходных они освободили Яблоновку в ДНР.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВС России практически окружили украинские подразделения в районе Димитрова в регионе.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР

    Эксперт Кнутов: Прорыв под Добропольем позволит выдавить ВСУ из Красноармейска

    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские войска постепенно окружают Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию. Прорыв в районе Доброполья и потенциальное освобождение этого населенного пункта облегчит для ВС России эту задачу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Красноармейско-Димитровская агломерация на сегодняшний день является, по сути, приоритетной для нас. Недаром совсем недавно военное руководство ВСУ говорило о том, что наиболее сложными участками сейчас как раз являются Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Константиновка», – объясняет военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, прорыв в районе Доброполья фактически означает огневое окружение указанной агломерации. «Если мы посмотрим на карту боевых действий, то увидим, что в районе Красноармейска наши войска продвинулись юго-западнее населенного пункта, со стороны Шевченко. При этом на севере у нас было некоторое замедление. Теперь же продвижение вновь может набрать обороты», – продолжает аналитик.

    «На этом фоне окружение агломерации напоминает уже не столько полумесяц, сколько подкову. В результате у нас появляется возможность перерезания дорог, используемых противником для обеспечения логистики и ротации. И, по сути, это уже делается. Фактически мы наблюдаем изоляцию района боевых действий», – считает спикер.

    «Более того, у нас появляется возможность вытеснить противника из агломерации. И нам не придется брать населенный пункт в лоб, что поможет нам по максимуму сохранить жизни своих военных», – указывает эксперт.

    Впрочем, еще предстоит большая работа, говорит Кнутов. «В идеале, нам необходимо перерезать еще одну крупную трассу, ведущую с юга на север, чтобы создать полное огневое окружение Красноармейско-Димитровской агломерации. Однако уже сейчас противник стоит перед выбором: либо экстренно выводить свои войска, либо остаться и погибнуть. Учитывая политику Зеленского, я склоняюсь к тому, что будет выбран второй вариант», – допускает собеседник.

    «Но даже если ВСУ начнет отступление, им придется отходить под нашим огнем. И нет практически никаких сомнений в том, что Доброполье мы освободим раньше Красноармейска. Как минимум, это физически сделать легче. В общем, если Минобороны России подтвердит этот прорыв, можно будет говорить о серьезном успехе с нашей стороны», – заключил Кнутов.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км.

    Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Комментарии (11)
    12 августа 2025, 10:35 • Новости дня
    На Украине предсказали политическую смерть Зеленского
    На Украине предсказали политическую смерть Зеленского
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский лидер Владимир Зеленский потеряет свой статус после встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Арестович заявил, что для Дональда Трампа и Владимира Путина Зеленский «все», и его отстранение от должности становится лишь вопросом времени, передает «Газета.Ru».

    Детали процесса снятия украинского лидера будут несущественны, а ключевым моментом станет достижение договоренностей между президентами России и США, которые приведут к остановке боевых действий.

    «Остановка же войны вследствие договоренностей будет означать политическую смерть для Зеленского и тех, кто на ней поднимался и держится», – добавил он.

    По мнению Арестовича, если Зеленский попытается противостоять решениям Трампа и Путина, то западные страны могут обвинить его в коррупции и предоставить соответствующие доказательства.

    Напомним, в начале мая Зеленский подписал указ о санкциях в отношении своего бывшего советника Арестовича.

    В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича по делу о публичных призывах к терроризму.

    В начале 2023 года Арестович ушел со своего поста из-за заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.

    Комментарии (12)
    12 августа 2025, 16:59 • Новости дня
    На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР

    Украинский политтехнолог допустил вывод войск Киева из ДНР

    На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское руководство рассматривает вариант вывода войск с территории ДНР из-за опасений потерять поддержку Вашингтона и усиления давления со стороны США.

    Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на политтехнолога, работавшего с офисом Владимира Зеленского, передает ТАСС. Сообщается, что Киев может согласиться на вывод войск с территории ДНР, чтобы избежать потери американской поддержки.

    По данным издания, Зеленский сейчас стремится убедить американского президента не настаивать на условиях, предполагающих вывод украинских военных из Донбасса, и вернуться к прежней идее перемирия по текущей линии фронта.

    «Я не уверен, что будет бунт и «майдан», если отдать полностью Донецкую область, а взамен Украина получит прекращение войны и мобилизации/бусификации. Да, будет много обвинений в капитуляции. Но они будут в большей степени рассчитаны на будущие выборы», – сказал собеседник издания.

    Эксперты считают, что согласие на вывод войск станет для Зеленского «политическим самоубийством», приведет к акциям протеста и вероятной отставке.

    Собеседник издания отметил, что отказ от предложения Трампа может привести к прекращению помощи США, а это усугубит ситуацию на фронте. Окончательное решение, по его словам, будет приниматься в офисе Зеленского после оценки рисков и возможностей и в зависимости от того, насколько жестко американские власти будут настаивать на своих требованиях.

    Напомним, Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена. Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Комментарии (5)
    12 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    ФСБ: Пытавшийся убить чиновника Минобороны бежал с Украины от мобилизации
    ФСБ: Пытавшийся убить чиновника Минобороны бежал с Украины от мобилизации
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в попытке покушения на высокопоставленного сотрудника МО России украинец бежал от мобилизации с Украины в 2023 году, он успел получить российское гражданство, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    В ходе встречи с семьей он познакомился с сотрудником сил спецопераций ВСУ, который предложил отсрочку от мобилизации в обмен на совершение теракта, об этом заявил сам мужчина, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ФСБ.

    По уговору, он должен был купить машину, компоненты самодельной бомбы, установить ее в машину своей цели. Бомбу установили под днище под запасным колесом, электронную часть поставили в панель под рулем.

    Само самодельное взрывное устройство состояло из селитры. Инструкции по сборке ему скидывал куратор в электронном виде.

    Напомним, во вторник ФСБ задержала подозреваемого в попытке убийства высокопоставленного сотрудника Минобороны. Подозреваемым оказался гражданин России и Украины 1989 года рождения.

    Мужчина заявил, что сотрудничал со спецслужбами киевского режима. Ему предложили избежать мобилизации в ВСУ в обмен на совершение теракта.

    До этого ФСБ заявляла, что спецслужбы киевского режима заставили обманом и давлением пятерых российских пенсионерок совершить покушение на российских военнослужащих.

    Кроме того, пресекла попытку убийства главы оборонного предприятия в Белгороде.

    Комментарии (13)
    Главное
    В Крыму предупредили о возможном длительном отключении мобильного интернета
    Зеленского решили не приглашать на Аляску
    Лидер блока «Победа» призвал молдаван к гражданскому неповиновению
    СБУ задержала двух священников УПЦ в Одессе за «поддержку России»
    Китай разорвал контакты с президентом Чехии из-за встречи с Далай-ламой
    В Белоруссии создали антидроновый комплекс
    Табун лошадей погиб во время грозы в Башкирии

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации