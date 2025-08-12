Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».3 комментария
Оборонявшие приграничье и районы Кубани от ВСУ получили право на статус ветерана
Правительство расширило список территорий, оборона которых от атак украинских формирований теперь дает право получить статус ветерана боевых действий, включая Крым, Севастополь и районы Кубани.
Перечень территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции, был расширен правительством, передает ТАСС.
В список вошли Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская, Курская области, Темрюкский район, города Анапа, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края, а также Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.
Теперь участники обороны этих регионов от атак украинских формирований могут получить статус ветерана боевых действий. В первую очередь это касается военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и добровольцев, отражавших украинские нападения на указанные территории.
Согласно апрельскому закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, защита от нападений на Курскую область уже давала право на ветеранский статус. Теперь это право распространено и на защитников других приграничных и кубанских районов.
Для получивших инвалидность при защите этих территорий предусмотрено право на статус инвалида боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, участвовавшим в выполнении задач спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их вхождения в состав России.