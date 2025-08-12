МВД предупредило о сборе данных через фейковые QR-коды акций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники используют поддельные QR-коды для сбора личных данных россиян под видом участия в различных акциях, пишет ТАСС. В МВД рассказали, что злоумышленники размещают объявления с предложением пройти по QR-коду для получения призов или участия в привлекательных акциях, таких как «Получи 5 000 рублей». Однако после сканирования пользователь попадает на фишинговый сайт, где требуется ввести данные банковской карты или согласиться на обработку персональных данных.

В пресс-центре пояснили, что под видом регистрации на подобных сайтах граждане невольно передают мошенникам свои персональные данные, а также могут оформлять платные подписки, не подозревая об этом. Также может происходить рассылка спама.

«Мошенник создает QR-код, как будто ведущий на сайт с выгодной акцией, но на деле это фишинг или сбор персональных данных», – уточнили в МВД.

