  • Новость часаВ Горловке два медика погибли после атаки ВСУ на машину скорой помощи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
    В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет
    Актера Щербакова госпитализировали после падения
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    ВС России нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Сумской области
    На Украине подтвердили прорыв российских войск на 11 км под Добропольем
    Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России
    В ФРГ анонсировали онлайн-встречу по Украине перед саммитом РФ и США
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.

    12 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    7 комментариев
    12 августа 2025, 06:25 • Новости дня

    МВД предупредило о сборе данных через фейковые QR-коды акций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По фальшивым QR-кодам, обещающим участие в акциях или выигрыш призов, злоумышленники получают доступ к персональным данным граждан, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

    Мошенники используют поддельные QR-коды для сбора личных данных россиян под видом участия в различных акциях, пишет ТАСС. В МВД рассказали, что злоумышленники размещают объявления с предложением пройти по QR-коду для получения призов или участия в привлекательных акциях, таких как «Получи 5 000 рублей». Однако после сканирования пользователь попадает на фишинговый сайт, где требуется ввести данные банковской карты или согласиться на обработку персональных данных.

    В пресс-центре пояснили, что под видом регистрации на подобных сайтах граждане невольно передают мошенникам свои персональные данные, а также могут оформлять платные подписки, не подозревая об этом. Также может происходить рассылка спама.

    «Мошенник создает QR-код, как будто ведущий на сайт с выгодной акцией, но на деле это фишинг или сбор персональных данных», – уточнили в МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники разработали новую двухэтапную схему обмана, при которой они ссылаются на Роскомнадзор. МВД заявило о появлении новой схемы мошенничества на сайтах объявлений. ВТБ отметил рост числа случаев мошенничества при продаже авиабилетов.

    11 августа 2025, 11:59 • Новости дня
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада

    Рябков: Выход из моратория на РСМД имел отрезвляющий эффект для Запада

    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Решение России прекратить соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вызвало заметную реакцию на Западе, оказав на иностранных партнеров отрезвляющее влияние, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков в интервью телеканалу «Россия-1» отметил, что сигнал о выходе России из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности был воспринят Западом и оказал на него отрезвляющее воздействие, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что у российской стороны имеются достоверные источники, подтверждающие достижение желаемого результата и наличие необходимого эффекта.

    Рябков заявил, что Россия будет действовать на упреждение в сфере РСМД для гарантии своей безопасности. По его словам, Россия никогда не смирится с методами давления, шантажа и диктата, применяемыми оппонентами. Он отметил, что действия в военной сфере, включая вопросы ракет средней и меньшей дальности, продиктованы исключительно заботой о надежной защите страны.

    Дипломат подчеркнул, что Россия не идет на эскалацию первой, но готова предвосхищать шаги потенциальных противников, когда это необходимо для обеспечения безопасности. Рябков добавил, что если ответные меры приводят к нарастанию напряженности, это рассматривается как вынужденная реакция на политику Запада.

    Ранее МИД России объявил об отказе от моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    Рябков заявил, что сохраняется риск глобального ядерного конфликта.

    Также Рябков заявил, что мораторий касается только развертывания ракет, при этом их разработка и создание в России не прекращались.

    Комментарии (36)
    11 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Уехавшая из России актриса Шалаева призналась в работе таксисткой во Франции
    Уехавшая из России актриса Шалаева призналась в работе таксисткой во Франции
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса и режиссер Мария Шалаева рассказала о том, что после переезда во Францию из России вынуждена трудиться таксисткой в Париже.

    Уехавшая из России актриса и режиссер Мария Шалаева пожаловалась на трудности жизни за границей, сообщает RT.

    По словам Шалаевой, сейчас она вынуждена работать таксисткой в Париже, чтобы обеспечивать себя. Ранее артистка завляла, что не испытывает никаких проблем после отъезда.

    Мария Шалаева переехала из России во Францию в 2022 году. Она известна по ролям в фильмах «Без границ» и «Русалка», за последний получила награды «Кинотавр» и «Ника».

    Ранее в Тбилисском русском драматическом театре отменили спектакль «Исцеление» с участием Чулпан Хаматовой. В прошлом году актрису Чулпан Хаматову, уехавшую из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили.

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал, что многие покинувшие страну после начала СВО хотят вернуться, но не знают порядка возвращения.

    Комментарии (24)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 08:04 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали «рекламное лицо» бригады «Азов»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Краматорске уничтожен Иван Смаглюк, известный как медиапредставитель бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Смаглюк состоял в 3-й отдельной штурмовой бригаде «Азова» и участвовал в рекламных кампаниях этого нацбата, уточнил Татаринов в своем Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что Смаглюк был ликвидирован 10 августа в Краматорске.

    Ранее сообщалось, что между «Азовом» (он же 12-я бригада национальной гвардии Украины, запрещенная в РФ террористическая организация) и 3-й штурмовой бригадой ВСУ (армейская версия «Азова») произошел конфликт.

    Он вспыхнул после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады – обе части были созданы на базе полка «Азов».

    Комментарии (9)
    11 августа 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером.

    Трамп рассказал, что беседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном еще в период президентства Джо Байдена. По словам Трампа, Орбан высказал мнение, что поражение России в конфликте на Украине невозможно, поскольку Россия не сдается и традиционно выходит победителем из войн, передает ТАСС.

    Трамп передал слова Орбана о том, что Россия «отстояла свою страну и свою жизнь, ведя войны». На вопрос Трампа о возможности победы Украины Орбан, по его словам, ответил с удивлением, подчеркнув размеры России и ее историческую стойкость.

    «Мой друг сказал, что Россия крепкая, потому что продолжает биться. Они [русские] победили Гитлера, мы его тоже победили, они еще победили Наполеона», - сказал Трамп.

    В завершение своего рассказа Трамп процитировал Орбана: «Китай побеждает в торговле, а Россия – в войне». Разговор, по словам экс-президента США, прошел с человеком, «который находится в регионе и знает обе страны очень хорошо».

    Ранее Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (10)
    11 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Калининградских врачей приговорили к реальным срокам за убийство младенца
    Калининградских врачей приговорили к реальным срокам за убийство младенца
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Врачей из Калининграда Элину Сушкевич и Елену Белую приговорили к длительным срокам заключения в Мосгорсуде по делу об убийстве новорожденного.

    Белую приговорили к девяти с половиной годам колонии общего режима, также ей запретили на три года работть по специальности, передает ТАСС.

    Элину Сушкевич приговорили к девяти годам колонии и трем годам запрета.

    В суде пояснили, что Белая признана организатором убийства малолетнего, а Сушкевич – непосредственным исполнителем.

    По данным следствия, в ноябре 2019 года Белая, чтобы не ухудшать статистику медучреждения, организовала убийство новорожденного, родившегося в тяжелом состоянии. Она дала указание Сушкевич, которая ввела ребенку препарат в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для младенцев.

    Напомним, в декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда оправдали врачей, но весной оправдательный приговор был отменен.

    В октябре 2021 года обвиняемых в убийстве младенца калининградских врачей отправили в СИЗО в Москве.

    В сентябре 2022 года суд вынес врачам приговор: Белая получила девять лет колонии общего режима, а Сушкевич – девять с половиной лет колонии общего режима. В октябре 2024 года Верховный суд отправил дело калининградских врачей на пересмотр.

    В июле 2025 года в Мособлсуде присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Сушкевич и Белой.

    Комментарии (18)
    11 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    Актер «Полицейского с Рублевки» записал видео в связи с рецидивом рака

    Актер Роман Попов сообщил о рецидиве рака мозга спустя семь лет

    Актер «Полицейского с Рублевки» записал видео в связи с рецидивом рака
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Исполнитель одной из главных ролей в популярном сериале «Полицейский с Рублевки» рассказал об осложнениях после возвращения тяжелого заболевания и о частичной потере зрения.

    О рецидиве рака головного мозга спустя семь лет рассказал актер Роман Попов, передает РИА «Новости». На видео в своем Telegram-канале он сообщил: «В 2018 году меня посетил, к счастью, с дружественным визитом, диагноз – рак головного мозга. В 2019 году, не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров, я смог победить этот диагноз. Но случился рецидив – вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями».

    Попов уточнил, что практически полностью потерял зрение: правый глаз не видит совсем, а левый – частично. Он отметил, что на данный момент нуждается в постоянной помощи, поскольку не может самостоятельно передвигаться и питаться.

    Актер выразил надежду вернуться к работе в кино уже в ближайшие месяцы и подчеркнул, что его поддерживают друзья и близкие люди.

    В августе 2021 года Романа Попова госпитализировали прямо со съемок. В середине июня 2025 года актер после слухов о проблемах со здоровьем сообщил, что у него все хорошо.

    Комментарии (6)
    11 августа 2025, 09:59 • Новости дня
    В Чите пятерых мигрантов осудили за изнасилование девочки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Забайкальском крае вынесен приговор нескольким мигрантам за изнасилование 15-летней девочки, преступление произошло на территории промышленного парка в июне прошлого года, сообщили в региональной прокуратуре.

    Черновский райсуд Читы вынес приговор пятерым иностранным гражданам по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, указало ведомство на своем сайте.

    Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Установлено, что в ночь на 6 июня 2024 года обвиняемые напали на 15-летнюю девочку на территории промышленного парка «Кадалинский» в Чите и изнасиловали ее. После нападения потерпевшая смогла сбежать и сообщила о происшествии в полицию.

    Подсудимые не признали вину, однако суд признал их виновными, согласившись с доказательствами, представленными прокурором. Суд назначил обвиняемым реальные сроки лишения свободы от девяти до 14 лет колонии строгого режима.

    Удовлетворены исковые требования потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 1,9 млн рублей. Законность приговора будет оценена прокуратурой в установленные сроки апелляционного обжалования.

    Ранее в июле 2025 года мигрант попытался изнасиловать школьницу в Пензе, она смогла вырваться из его рук.

    В мае в Великом Новгороде 38-летнего мигранта осудили за то, что он дважды изнасиловал свою 13-летнюю дочь.

    В январе в Саратове студента из Туркмении обвинили в сексуальном насилии над местной жительницей.

    Комментарии (15)
    11 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке

    Военный аналитик Онуфриенко: Шостка как цель для ВС России является крупным производственным центром

    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шостка является крупным производственным центром, где расположены заводы по производству пороха, электродетонаторов, химических реактивов. Задача России на данный момент – выбить эти мощности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные нанесли ряд ударов по объектам на террии этого города в Сумской области.

    «В Шостке расположено множество промзон оборонного характера. Именно на местных предприятиях начинался выпуск выстрела к подствольным гранатометам, там же расположен Шосткинский пороховой завод «Звезда» и Шосткинский завод химических реактивов. Когда-то там производили фотопленку, однако потом производство было свернуто. При этом станки и оборудование до сих пор имеется», – перечисляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.  

    Также на территории населенного пункта находится завод «Импульс» – единственное на подконтрольной ВСУ территории предприятие по выпуску электродетонаторов. «Другими словами, этот небольшой город в Сумской области, по сути, является крупным производственным центром», – объясняет спикер.

    «При этом город долгое время не попадал в зону боевых действий. С одной стороны, это привело к тому, что противник не пытался превратить его в укрепрайон. Но с другой стороны – там есть немало защитных сооружений ввиду обилия промзон», – добавляет эксперт.

    Он также указал, что ранее российские войска наносили удары по заводу «Импульс». «Но надо понимать, что территории там большие, поэтому, когда выясняется, что еще не все добили, удары периодически повторяются», – поясняет аналитик.

    Вместе с тем, Шостка имеет значение не только с точки зрения промышленности, но и с точки зрения создания зоны безопасности вдоль российской границы.  «Поэтому главная задача есть, – это выбить производство в Шостке. Но, повторюсь, это будет очень непросто. Тем более, что у противника в населенном пункте есть некоторое количество средств ПВО. Впрочем, противовоздушная оборона у ВСУ дырявая, и Шостка в этом смысле – не исключение», – заключил Онуфриенко.

    В понедельник в населенных пунктах Сумы и Шостка были нанесены удары по транспортным и логистическим объектам, что затруднило поставки военной техники для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке – ключевым транспортным и логистическим узлам на севере – направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов».

    В пятницу также сообщалось об ударах по Шостке. Тогда Лебедев указывал: «Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина – координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва...».

    Кроме того, в конце июля, среди прочего, удары снова пришлись по Шостке. Тогда же была информация о повреждении в населенном пункте объекта инфраструктуры.

    Примечательно, что в середине июня Лебедев рассказывал об уничтожении в районе города распределительного пункта подразделений ВСУ и базы иностранных наемников, что нарушило переброску резервов и боеприпасов.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Военный эксперт Онуфриенко: Взятие шахты «Краснолиманская» создаст условия для взятия в «клещи» Красноармейска

    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может занять Краснолиманский террикон в течение месяца, это откроет для ВС России еще одну дорогу к Родинскому – ключевому пункту снабжения местной группировки противника и создаст условия для взятия в «клещи» Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы выбили ВСУ из административных зданий второго по величине угольного предприятия в ДНР.

    «После взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в ДНР российским силам нужно провести операцию по выбиванию ВСУ из прилежащего террикона – господствующей высоты. Думаю, мы сможем это сделать в течение месяца. Главную роль здесь должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотники», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Но это будет нелегко, предупреждает собеседник. «Бои за меловую гору под Белогоровкой шли два года с переменным успехом. На выбивание ВСУ из каждого террикона освобожденного Дзержинска уходило по месяцу. Зато мы приобрели бесценный опыт таких операций, что позволяет сейчас проводить их ускоренными темпами», – напомнил спикер.

    «Занятие всей территории шахты откроет путь к находящемуся рядом городу Родинское – ключевому пункту, освобождение которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. Это, в свою очередь, создает условия для взятия в клещи крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», – детализировал аналитик

    «Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», – добавил Онуфриенко.

    «Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение наших войск, которые бьются в Удачном и Котлино. В том районе расположено шахтоуправление № 1 – довольно серьезный пункт ВСУ с массой бетонных укреплений», – продолжил аналитик.

    Он напомнил, что в рамках наступления с востока Россия ранее освободила населенные пункты Маяк и Шахово. «Более того, по неподтвержденным пока данным, наши войска зашли в Кучеров Яр. Таким образом, российские силы постепенно выходят к Доброполью, большому городу у границы ДНР и Днепропетровской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР – шахты «Краснолиманская», сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, сейчас противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

    Ежегодная добыча угля на шахте «Краснолиманская» составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце июля российские войска начали битву за Красноармейск (Покровск) – один из ключевых городов Донбасса.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Взрыв произошел на заводе US Steel в США

    При взрыве на заводе US Steel в США пострадали несколько человек

    Взрыв произошел на заводе US Steel в США
    @ ABC Affiliate WTAE/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на предприятии US Steel в Клэртоне, штат Пенсильвания, несколько сотрудников получили травмы, сообщил телеканал CBS News.

    Взрыв на предприятии американской компании US Steel в городе Клэртоне произошел около 11:00 по местному времени, передает ТАСС.

    В результате происшествия несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Подробности о характере их ранений пока не уточняются.

    Сообщается, что региональные службы экстренного реагирования прибыли к месту происшествия сразу после первых сигналов о случившемся. На данный момент спасатели продолжают работать на территории завода.

    Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что все необходимые силы и средства задействованы для оказания помощи пострадавшим.

    Ранее на западе США взрыв разрушил здание завода Northrop Grumman, который производит ракетные двигатели.

    На юге Британии загорелся завод исторических автомобилей.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства с 2026 года

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом.

    Документ предписывает, чтобы с 1 января 2026 года поставки для нужд Вооруженных сил России включали только вещи, произведенные российскими организациями с производственными мощностями на территории страны, передает ТАСС.

    Согласно указу, к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    Ранее Путин внес изменения в ношение военной формы в России.

    В прошлом году Министерство обороны предложило изменения в форму офицеров ВМФ, включая черные тужурки и пилотки.

    Комментарии (12)
    11 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

    В Петербурге запретили иностранцам работать в сфере курьерской доставки

    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете найма иностранных граждан в курьерских службах города.

    Постановление, подписанное Бегловым, вносит изменения в существующий документ от 28 июля 2025 года и расширяет список сфер, где работодателям запрещено нанимать иностранных граждан на основании патентов, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

    Помимо ранее введенных ограничений для такси, теперь запрет распространяется и на курьерские услуги, включая доставку еды, курьерскую деятельность с использованием транспорта и прочие аналогичные услуги.

    Власти отмечают, что новые меры направлены на борьбу с теневым трудоустройством, повышение качества и безопасности услуг, а также на создание дополнительных рабочих мест для россиян, в том числе для молодежи и студентов. Для адаптации бизнеса предусмотрен переходный период продолжительностью три месяца, чтобы компании могли скорректировать кадровую политику и соответствовать новым требованиям законодательства.

    Ранее Минтруд запретил наем мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка.

    Комментарии (19)
    11 августа 2025, 11:48 • Новости дня
    В Польше арестовали помощника военного атташе Казахстана

    «Казинформ»: В Польше арестовали помощника военного атташе Казахстана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польские власти задержали помощника военного атташе Казахстана на Украине по подозрению в причастности к шпионской деятельности, сообщил источник.

    Задержание произошло в рамках расследования дела, квалифицируемого как шпионаж, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Казинформ».

    Польские правоохранительные органы считают, что задержанный мог быть причастен к деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности Польши.

    Как отмечается, речь идет о гражданине Казахстана, который занимал должность помощника военного атташе в посольстве своей страны на Украине.

    В апреле литовского гражданина Эдуардаса Мановаса приговорили в стране к восьми с половиной годам лишения свободы за якобы «шпионаж в пользу России».

    В марте в Эстонии приговорили Андрея Макарова к 15 годам тюрьмы по обвинению в госизмене из-за якобы передачи России данных о передвижениях военной техники в Латвии.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном

    Баку и Ереван отказались от территориальных претензий и применения силы

    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Азербайджана впервые обнародовало текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном.

    Проект документа состоит из 17 пунктов и был опубликован на официальном сайте ведомства, передает ТАСС. В соглашении указано, что Азербайджан и Армения отказываются от каких-либо территориальных претензий друг к другу. Отмечается, что стороны обязуются не использовать силу против друг друга.

    В проекте также говорится, что на границе между Азербайджаном и Арменией не будет находиться военных формирований третьих стран. Делимитация государственной границы будет проведена на основе отдельного двустороннего соглашения.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

    Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

    Комментарии (12)
    11 августа 2025, 20:46 • Новости дня
    Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России

    Эксперты РОЦИТ раскрыли новые схемы автомошенников с дипфейками и подделкой писем

    Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владельцы автомобилей в России становятся жертвами все более изощренных мошеннических схем, включая фальшивые письма, звонки и цифровые автоподставы.

    Эксперты РОЦИТ рассказали о новых приемах мошенников, которые все чаще используют цифровые технологии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Злоумышленники рассылают поддельные письма от ГИБДД, где используют реальные персональные данные владельцев и предлагают оплатить штраф или задолженность. В письмах содержатся вредоносные ссылки, переход по которым может привести к краже данных банковских карт или установке программ для слежки и доступа к личной информации.

    В Петербурге зафиксирован случай, когда пенсионерка лишилась 800 тыс. рублей, поверив телефонному звонку с сообщением о ДТП с ее дочерью. Женщина лично передала деньги мошеннице, поверив в срочность ситуации. Следствие установило, что звонок был частью сложной схемы психологического давления.

    С развитием искусственного интеллекта мошенники начали использовать дипфейки: создаются видео- и аудиозаписи, имитирующие сотрудников ГАИ или страховых компаний. Такие «сотрудники» могут убеждать установить вредоносные приложения или перевести деньги якобы за оформление страхового полиса. В дальнейшем преступники смогут взламывать умные транспортные системы, получать данные о маршрутах и блокировать двери авто.

    Эксперты советуют проверять все уведомления только через официальные сайты и приложения. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, передавать деньги и устанавливать программы по требованию незнакомцев. При общении с «сотрудниками» по телефону рекомендуется самостоятельно перезванивать в организацию по официальному номеру.

    Комментарии (3)
    Главное
    Бразилия и Россия заключили меморандум перед угрозой санкций США
    Российские войска «взяли в клещи» ВСУ в районе Димитрова в ДНР
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке
    В Ростовской области ввели штрафы за съемку атак беспилотников
    Религиовед: Запрещенная книга ДУМ РФ романтизирует террористов Кавказа
    Писатель Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»

    «Социальные сети формируют искаженное представление об успехе». Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, почему молодое поколение россиян все чаще сталкивается с так называемым выгоранием и проблемами на работе – и как этому можно помочь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США мешают России и Китаю в Закавказье

    Закавказье стало ареной грандиозного противостояния между сильнейшими мировыми державами, и цена вопроса – транспортная связность всего евразийского континента. По крайней мере, именно так выглядит заключенная в США Арменией и Азербайджаном сделка по созданию так называемого Зангезурского коридора. Каковы в данном случае интересы Вашингтона, Москвы и Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации