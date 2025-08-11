В Кузбассе приостановили продажу крепкого алкоголя в «Красном и белом»

В «Красном и белом» приостановили продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Tекст: Дарья Григоренко

В нескольких магазинах сети сообщили, что временно продают только слабоалкогольные напитки, а для возобновления продажи крепкого алкоголя требуется время на оформление новой лицензии, передает «Интерфакс».

Отмечается, что лицензия на торговлю крепким алкоголем была выдана ООО «Альфа-М» местным департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка 11 августа 2020 года и действовала до 10 августа 2025 года включительно.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Альфа-М» выступает ООО «Меркурий ритейл холдинг». Владеют последним АО «Аврора» с долей в 49% и ООО «Меркурий ритейл» с долей в 51%. Кроме того, 73% «Меркурий ритейл» принадлежит личному фонду «Меркурий», учредители которого остаются неизвестны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Георгий Филимонов выразил пожелание, чтобы сеть «Красное и белое» занималась продажей хлеба и продуктов питания и сменила вывеску. Он подчеркнул, что у компании отсутствует лицензия на продажу алкоголя, поэтому торговля алкогольной продукцией невозможна. Позже управляющая сетью «Красное и белое» компания подала в суд в Вологодской области.