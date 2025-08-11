Разработчик испытал обновленный лучемет «Посох» на стальных листах

Обновленный лучемет «Посох» прожег стальной лист за 0,1 секунды

Tекст: Вера Басилая

Обновленная лазерная установка, создаваемая в рамках проекта «Посох», успешно прошла стендовые испытания. Генеральный директор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что новая, более мощная версия лучемета собрана с применением модернизированной линзы и была испытана в лабораторных условиях, передает РИА «Новости».

По словам главы компании, на расстоянии 50 м лазер прожег крыло дрона всего за 0,1 секунды и лист стали толщиной десять миллиметров за время, которое оказалось в 15 раз быстрее предыдущих испытаний. Разработчик отметил, что аппарат стал мощнее, размер пятна прожигания снизился, а скорость воздействия значительно выросла, что подтверждает правильность выбранного направления в создании агрегата.

Представитель компании подчеркнул, что следующим этапом станут полигонные испытания лучемета на большей дистанции.

Кроме того, испытания показали, что лазерная установка способна поразить двигатель условного вражеского дрона за 0,2 секунды, а демонстрация возможностей устройства для журналистов проводилась на дистанции 500 метров.

Ранее разработчик заявил, что первый прототип лазерного антидронового «лучемета» в рамках проекта «Посох» будут испытывать на мишенях-имитаторах украинского дрона «Лютый» с дистанции 1500 метров.