Вучич собрал экстренный Совбез Сербии после задержания министра

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заседание Совета национальной безопасности Сербии состоится в субботу в 12:00 по местному времени, передает ТАСС. Поводом для его созыва стало задержание бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича, которое произошло утром.

Газета «Вечерне новости» утверждает, что заседание связано с разворачивающейся в стране попыткой государственного переворота. По данным источников издания, в организованных действиях участвуют сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и отдельные подразделения полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Эмир Кустурица и ряд известных оппозиционеров объединились с целью добиться его отставки, не имея другой политической программы. Карин Кнайсль отметила, что правительство Вучича «висит на волоске».