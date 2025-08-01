Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.2 комментария
Вучич собрал экстренный Совбез Сербии после задержания министра
Президент Сербии Александар Вучич назначил экстренное заседание Совета национальной безопасности после задержания бывшего министра торговли Томислава Момировича.
Заседание Совета национальной безопасности Сербии состоится в субботу в 12:00 по местному времени, передает ТАСС. Поводом для его созыва стало задержание бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича, которое произошло утром.
Газета «Вечерне новости» утверждает, что заседание связано с разворачивающейся в стране попыткой государственного переворота. По данным источников издания, в организованных действиях участвуют сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и отдельные подразделения полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Эмир Кустурица и ряд известных оппозиционеров объединились с целью добиться его отставки, не имея другой политической программы. Карин Кнайсль отметила, что правительство Вучича «висит на волоске».