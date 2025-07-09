В Госдуме сообщили о работе главы «Фонда кино Абхазии» в USAID

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом рассказала член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, передает РИА «Новости». Она заявила, что учредитель и президент «Фонда кино Абхазии» Александр Басария ранее работал в Агентстве США по международному развитию (USAID), а также до недавних пор носил фамилию Мкачатрян.

Чемерис охарактеризовала Басарию как провокатора и выразила мнение, что власти Абхазии должны публично прокомментировать этот факт. По ее словам, возглавляемый им фонд является фиктивной организацией, а Басария – ее единственный сотрудник.

Депутат подчеркнула, что заявления Басарии о российских туристах представляют собой прямую провокацию и попытку подорвать отношения между Россией и Абхазией. Она добавила, что такие действия представляют вызов России и рассчитаны на симметричные ответные шаги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Басария назвал российских туристов «угрозой национальной безопасности».

Он позже извинился за свои слова и заявил, что не связан с государственными структурами.

До этого сотрудница министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая сообщила, что республике не нужны «бедные» туристы из России, поскольку они не покупают сувениры и питаются только дошираком. Впоследствии ее уволили из министерства.