Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.0 комментариев
В Госдуме сообщили о работе главы «Фонда кино Абхазии» в USAID
Александр Басария, занимающий пост главы «Фонда кино Абхазии», ранее работал в американском агентстве USAID и сменил фамилию лишь год назад.
Об этом рассказала член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, передает РИА «Новости». Она заявила, что учредитель и президент «Фонда кино Абхазии» Александр Басария ранее работал в Агентстве США по международному развитию (USAID), а также до недавних пор носил фамилию Мкачатрян.
Чемерис охарактеризовала Басарию как провокатора и выразила мнение, что власти Абхазии должны публично прокомментировать этот факт. По ее словам, возглавляемый им фонд является фиктивной организацией, а Басария – ее единственный сотрудник.
Депутат подчеркнула, что заявления Басарии о российских туристах представляют собой прямую провокацию и попытку подорвать отношения между Россией и Абхазией. Она добавила, что такие действия представляют вызов России и рассчитаны на симметричные ответные шаги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Басария назвал российских туристов «угрозой национальной безопасности».
Он позже извинился за свои слова и заявил, что не связан с государственными структурами.
До этого сотрудница министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая сообщила, что республике не нужны «бедные» туристы из России, поскольку они не покупают сувениры и питаются только дошираком. Впоследствии ее уволили из министерства.