АТОР: Доход Абхазии от туристов из России втрое превысил бюджет республики

Tекст: Валерия Городецкая

При этом бюджет Абхазии на 2025 год составляет 18 млрд рублей, из которых 5,3 млрд – российские дотации, указывает издание, передает «Газета.Ru».

Вместе с тем директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария назвал российских туристов «угрозой национальной безопасности», видео его выступления опубликовано в Telegram-канале Sovmin.

«Опасность национальной угрозы экономической мы видим по факту. Малый бизнес, средний бизнес начинает страдать. Туристы, которые приезжают сегодня отдыхать в Абхазию, даже если у них очень дешевые путевки, они должны понимать, что они сэкономили на проживании, но они имеют возможность отдыхать в клубах, дискотеках, ресторанах, пляжах, вечеринках, экскурсиях, что угодно. Но этого нет. Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких анклавах. Это большая проблема, это большая беда», – заявил Басария.

Он также призвал представителей туристической отрасли прекратить сотрудничество с российскими туроператорами, назвав их «олигархическими». По его мнению, туроператоры устраивают демпинг в гостиничной сфере, экскурсиях и транспортной логистике, что негативно сказывается на местном бизнесе.

Ранее сотрудница министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что республике не нужны «бедные» туристы из России, потому что «не покупают сувениры и питаются только дошираком». Позже ее уволили.