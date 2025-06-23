В Госдуме ответили на заявление о «бедных» русских чиновницы Минтуризма Абхазии

Депутат посоветовал уволить чиновницу Минтуризма Абхазии за слова о «бедных» русских

Tекст: Вера Басилая

В Госдуме призвали уволить сотрудницу Министерства туризма Абхазии Кристину Лакербая, которая заявила, что республике не нужны «бедные» туристы из России, передает «360».

Депутат Алексей Волоцков выразил мнение, что успехи Абхазии в экономике во многом зависят от российских туристов, а подобные высказывания вредят самой республике. Он отметил, что не следует обижать российских туристов, так как они любят Абхазию и приносят в страну значительные средства.

В социальных сетях уже несколько дней обсуждают заявление, сделанное на круглом столе по проблемам туристической отрасли. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа в интервью «Апсныпресс» подчеркнул, что мнение сотрудника не отражает позицию министерства. Логуа заявил, что в ведомстве рады всем гостям, приезжающим в страну, а фрагмент вызвавшего недовольство высказывания был вырван из контекста. Глава Минтуризма выразил надежду на увеличение числа туристов в текущем году.

Ранее в столице Абхазии встретили первый рейс электропоезда «Диоскурия», который теперь соединяет Сухум, Имеретинский курорт и Сириус.

В марте министерство иностранных дел России отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Абхазию.