В Сухуме торжественно встретили первый электропоезд «Диоскурия» из России

Электропоезд «Диоскурия» из России впервые прибыл в Сухум

Tекст: Елизавета Шишкова

Поезд «Диоскурия», отправившийся с Имеретинского курорта, рассчитан на 344 пассажиров и будет курсировать дважды в день в обе стороны, сообщает ТАСС.

Первый рейс встретили национальными песнями и танцами, а среди встречающих были президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Гунба выразил уверенность, что запуск поезда и подобные проекты с российскими коллегами способствуют улучшению качества жизни граждан и развитию инфраструктуры, а также отметил особую динамику российско-абхазских отношений. Он также выразил благодарность российской стороне.

Кириенко подчеркнул, что договоренности между президентом России Владимиром Путиным и Гунбой были выполнены точно в срок. «Было обещание, что 1 мая, в праздник пройдет новая электричка Имеретинская долина – Сириус – Сухум, и эта электричка пришла», – сказал Кириенко журналистам.

Также он отметил уникальное оформление электропоезда снаружи и внутри, вдохновленное работами абхазских школьников и художников, а также удобство и привлекательную стоимость для жителей и туристов.

Заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников отметил, что поезда на этом маршруте, вероятно, будут заполнены полностью. Он также сообщил, что железнодорожная инфраструктура будет развиваться, и не исключено дальнейшее увеличение числа остановок.

В Абхазии электропоезд будет останавливаться на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. Пограничный и таможенный контроль пассажиры проходят непосредственно в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

Колесников пояснил, что развитие инфраструктуры и появление новых туристических точек могут привести к расширению маршрута. Он напомнил, что ранее на этом направлении было больше остановок.