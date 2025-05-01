Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
В Сухуме торжественно встретили первый электропоезд «Диоскурия» из России
Электропоезд «Диоскурия» из России впервые прибыл в Сухум
В столице Абхазии торжественно встретили первый рейс электропоезда «Диоскурия», который теперь связывает Сухум с Имеретинским курортом и Сириусом.
Поезд «Диоскурия», отправившийся с Имеретинского курорта, рассчитан на 344 пассажиров и будет курсировать дважды в день в обе стороны, сообщает ТАСС.
Первый рейс встретили национальными песнями и танцами, а среди встречающих были президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Гунба выразил уверенность, что запуск поезда и подобные проекты с российскими коллегами способствуют улучшению качества жизни граждан и развитию инфраструктуры, а также отметил особую динамику российско-абхазских отношений. Он также выразил благодарность российской стороне.
Кириенко подчеркнул, что договоренности между президентом России Владимиром Путиным и Гунбой были выполнены точно в срок. «Было обещание, что 1 мая, в праздник пройдет новая электричка Имеретинская долина – Сириус – Сухум, и эта электричка пришла», – сказал Кириенко журналистам.
Также он отметил уникальное оформление электропоезда снаружи и внутри, вдохновленное работами абхазских школьников и художников, а также удобство и привлекательную стоимость для жителей и туристов.
Заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников отметил, что поезда на этом маршруте, вероятно, будут заполнены полностью. Он также сообщил, что железнодорожная инфраструктура будет развиваться, и не исключено дальнейшее увеличение числа остановок.
В Абхазии электропоезд будет останавливаться на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. Пограничный и таможенный контроль пассажиры проходят непосредственно в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).
Колесников пояснил, что развитие инфраструктуры и появление новых туристических точек могут привести к расширению маршрута. Он напомнил, что ранее на этом направлении было больше остановок.