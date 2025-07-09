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    Ледоколы способны пробить лед в отношениях России и Америки
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    Лыжник Коростелев назвал сумму, за которую мог бы сменить гражданство
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Баку решил поиграть в «тяни-толкай» в Закавказье

    Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.

    18 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему общая история не помогает дружить с соседями

    Нам никто не обязан, и мы никому не обязаны. Нам предстоит заново и на чисто прагматической основе доказывать бывшим братским народам выгоду и неизбежность хороших отношений с Россией.

    30 комментариев
    9 июля 2025, 00:33 • Новости дня

    Глава «Фонда кино» Абхазии попросил прощения за слова о российских туристах

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель частного «Фонда кино» Абхазии Александр Басария, который назвал российских туристов «угрозой национальной безопасности», попросил прощения за свои слова и подчеркнул, что не имеет никакого отношения к государственным структурам.

    «Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей», – приводит слова Басарии РИА «Новости».

    На видео, опубликованном в соцсетях, он заверил, что осознает «чувства людей, которых обидели» его «некорректные» высказывания. Он попросил прощения у соотечественников и «уважаемых гостей Абхазии».

    «Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения», – сказал Басария, признав, что угрозу для безопасности страны представляют как раз такие провокационные заявления, как те, что он себе позволил.

    Он указал, что «Фонд кино Абхазии» не относится к государственным учреждениям республики, а является частной организацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Басария назвал российских туристов «угрозой национальной безопасности» и призвал представителей туристической отрасли прекратить сотрудничество с российскими туроператорами.

    Доход туристической отрасли Абхазии от российских туристов достигает 45–60 млрд рублей в год. Бюджет Абхазии на 2025 год составил 18 млрд рублей. Из этой суммы 5,3 млрд рублей выделила Россия в виде дотаций.

    8 июля 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин назвал поддержку многодетных семей приоритетом для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи является безусловным стратегическим приоритетом для страны.

    По его словам, этот вопрос напрямую связан с будущим народа России, поэтому важно эффективно развивать демографические, экономические и социальные меры, а также укреплять сотрудничество между властями и общественными организациями.

    Путин приветствовал участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия» и отметил, что мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, проводится второй раз, но уже стало популярным и обзавелось традициями.

    Он отдельно подчеркнул значимость церемонии бракосочетания, которая в этом году собрала более 200 пар. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент пожелал новым семьям беречь искренние чувства, взаимопонимание, уважение, доверие, а также следовать семейным ценностям, переданным предками – почитанию старших, заботе о детях и святости материнства.

    Ранее Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом.

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    8 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»

    Политолог Рар: В арсенале ЕС остался «последний выстрел» в сторону России

    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В руководстве ЕС полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону Дональда Трампа и уговорить его ввести санкции против России. Попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее МИД Франции заявил о подготовке ЕС к вводу самых жестких рестрикций против России.

    «В ЕС не осталось реалистично и стратегически думающих политиков. У всех залились глаза кровью, преобладает лозунг "бей Россию, спасай Европу". Европейские лидеры всеми силами хотят остановить продвижение российских войск на Украине. Они видят, что ВСУ слабеют, но не хотят отправлять в зону конфликта западные подразделения», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции – «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», – подчеркнул эксперт.

    «Для достижения своей цели политики готовы предпринимать шаги, которые до сих пор считались нереальными. Но Европа хочет использовать весь свой вес в мировой экономике, чтобы заставить те страны, которые помогают Москве обходить западные санкции, полностью отказаться от сотрудничества с Россией. В руководстве ЕС самонадеянно считают, что у объединения есть необходимые рычаги», – указал аналитик.

    «Они также полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону «разочарованного» во Владимире Путине Дональда Трампа, после чего они вместе смогут вести санкции. Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО», – прогнозирует политолог.

    «Европе останется только надеяться на снабжение ресурсами и энергоносителями из США. Китай прочнее встанет на сторону России. Ведущие экономики мира сильно покалечат друг друга, но европейцы, по-видимому, готовы к такому негативному – в том числе болезненному для себя – сценарию ради последней стратегической попытки разрушить российскую экономику. Все для того, чтобы нанести Москве поражение на Украине», – заключил Рар.

    Ранее МИД Франции сообщил о подготовке ЕС к вводу «самых жестких» с 2022 года санкций против Москвы. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, заявил глава французского дипведомства Жан-Ноэль Барро. Он пояснил, что рестрикции будут направлены на нефтяные доходы, российских финансовых игроков и посредников в других странах.

    Таким образом Евросоюз намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня. «Мы видели, что с тех пор, как Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», – сказал дипломат.

    Примечательно, что заявление о санкциях появилось спустя несколько недель после того, как Эммануэль Макрон заявлял об исчерпании Францией возможностей для поставок оружия на Украину.

    После начала спецоперации на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции, затронувшие большинство крупных компаний, включая банки, депозитарии и платежные системы. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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    8 июля 2025, 18:20 • Видео
    Президент США выбрал войну

    Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 10:52 • Новости дня
    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине

    Медведев в ответ на решение Трампа поставить оружие Украине призвал добиваться целей СВО

    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о возможном наращивании военной поддержки Украины.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу.

    В частности, Медведев процитировал Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – заявил зампред Совбеза.

    Ранее Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

    Напомним, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Комментарии (15)
    8 июля 2025, 16:17 • Новости дня
    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга

    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга, отказавшись подать руку

    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии.

    На кадрах трансляции телеканала France 24 видно, как президент Франции Эммануэль Макрон первым спускается по трапу, после чего протягивает руку супруге для поддержки. Брижит Макрон, одетая в белое платье и на высоких каблуках, проигнорировала этот жест и начала спускаться, опираясь на поручень, передает РИА «Новости».

    Макрон убрал руку и повернулся навстречу принцу Уильяму и принцессе Кейт Мидлтон, которые встречали французскую делегацию.

    В мае СМИ уже обсуждали отношения Макрона и его супруги во время их визита во Вьетнам. Тогда камеры зафиксировали, как Брижит Макрон толкнула президента рукой в подбородок, что вызвало волну обсуждений. Елисейский дворец сначала отрицал подлинность этих кадров, однако позже источник из окружения президента подтвердил, что это была «семейная ссора». Сам Макрон позднее объяснил, что супруги просто дурачились.

    Визит французского президента в Британию продлится три дня. По прибытии Макрон с супругой отправились в Виндзорский замок, где их встретили Карл III и королева Камила.

    Во вторник Макрон планирует выступить с речью в британском парламенте. В четверг запланирован саммит между Макроном и премьер-министром Киром Стармером, на котором обсудят вопросы иммиграции и обороны.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой». Также Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона.

    Комментарии (12)
    8 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский выступил с требованием «вернуть утраченные позиции» на территории Курской и Белгородской областей России.

    Соответствующее заявление он сделал на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

    «Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ», – написал Сырский.

    Он также доложил о сложной ситуации на ряде участков фронта, выделив Покровское, Лиманское, Новопавловское и Северо-Слобожанское направления. По его словам, за последние сутки произошло 188 боевых столкновений.

    Кроме того, главком ВСУ заявил о продолжающихся усилиях по наращиванию беспилотной составляющей обороноспособности страны, в том числе для защиты тыловых городов, отражения штурмов и проведения атак DeepStrike по российской территории.

    Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Комментарии (26)
    8 июля 2025, 11:51 • Новости дня
    Прокуратура: Деньги парка «Патриот» потратили на постройку домов для сына Попова
    Прокуратура: Деньги парка «Патриот» потратили на постройку домов для сына Попова
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на возведение двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына бывшего замминистра обороны Павла Попова, сообщила Главная военная прокуратура (ГВП).

    По информации ведомства, построенные объекты были оборудованы «под ключ», включая внутреннюю отделку, мебель и сантехнику, однако официальные документы оформлялись как работы в парке, передает РИА «Новости».

    Следственный комитет сообщил, что уголовные дела экс-директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова по обвинению в мошенничестве на сумму 25 млн и служебном подлоге переданы в суд. Фигуранты полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Следствие по делу самого Попова продолжается.

    По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов, Шестеров и Ахмедов вносили недостоверные сведения о строительных работах в документацию парка «Патриот», что позволило им похитить более 25 млн рублей. Арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 100 млн рублей. Дела Шестерова и Ахмедова будут рассматриваться в Одинцовском гарнизонном и городском судах соответственно.

    Напомним, бывший заместитель министра обороны, генерал армии запаса Павел Попов был арестован по обвинению в мошенничестве.

    В августе прошлого году СК сообщил о задержании руководителя подмосковного парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Ахмедова арестовали  в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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    8 июля 2025, 01:40 • Новости дня
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    @ Скриншот с видео/портал Uol

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сивла на пресс-конференции на полях саммита БРИКС заявил, что страна не приемлет «вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было» и американцам следовало бы «иметь мнение о своей жизни, а не о нашей».

    Журналист на пресс-конференции на полях саммита БРИКС спросил бразильского президента, как он оценивает высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что «Бразилия ведет себя ужасно» по отношению к бывшему президенту страны Жаиру Болсонару. Американский президент назвал происходящее «охотой на ведьм» и «разборкой с политическим оппонентом».

    «Я не собираюсь комментировать эту историю с Трампом и Болсонару. У меня есть более важные вещи, которые я хочу прокомментировать. В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – приводит слова да Силвы портал Uol.

    В соцсети Х бразильский лидер добавил, что защита демократии в Бразилии – это  дело бразильцев.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии на мероприятии, посвященном бразильскому энергетическому сектору, в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики раскритиковал экономическую и внешнюю политику североамериканского коллеги и дал ему совет.

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    8 июля 2025, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы

    Трамп допустил возможность введения новых санкций против России

    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении рассмотреть новые санкции против России, добавив, что детали предстоящих мер пока останутся в секрете.

    Трамп выразил недовольство действиями президента России Владимира Путина и допустил возможность введения новых санкций против России, передает Ura.ru. Такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в Белом доме, подчеркнув, что пока не готов раскрыть детали будущей политики Вашингтона в отношении Москвы.

    Трамп заявил: «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», отвечая на вопрос журналистов о возможных новых санкциях. По его словам, вариант согласия на продвижение через Конгресс законопроекта о санкциях против России рассматривается «очень решительно».

    Глава Белого дома также отметил, что остается «очень недоволен» позицией Владимира Путина по конфликту на Украине. Однако Трамп отказался уточнять, какие дальнейшие шаги планируют власти США в отношении Москвы. Трансляцию заседания вел телеканал FoxNews.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос санкций.

    Комментарии (28)
    8 июля 2025, 05:13 • Новости дня
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава пресс-службы Пентагона Шон Парнелл выпустил заявление ведомства о военной помощи Украине после слов президента США Дональда Трампа о необходимости помочь Киеву защищаться от «очень сильных ударов».

    «По указанию президента Трампа Министерство обороны направит Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», – сказано в заявлении Пентагона.

    Парнелл уточнил, что система предоставления фотографий для оценки военных поставок по всему миру остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны America First.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил 7 июля, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Комментарии (14)
    8 июля 2025, 18:48 • Новости дня
    Посольство Германии знамя СССР изобразило как нацистский флаг
    Посольство Германии знамя СССР изобразило как нацистский флаг
    @ germania_online

    Tекст: Евгения Караваева

    В Telegram-канале посольства Германии появилась карта, где флаг СССР изображен с черными серпом и молотом в белом круге на красном фоне.

    Информацию об опубликованной карте с измененной символикой СССР немецким посольством в России передает РИА «Новости».

    На карте был показан послевоенный раздел Германии. Вместо классического флага СССР использован вариант с черными серпом и молотом в белом круге на красном фоне.

    Такое оформление визуально напоминает нацистский флаг, где используется свастика, белый круг и красное поле. Флаги США, Британии и Франции на иллюстрации остались без искажений и соответствуют историческим оригиналам.

    Классический флаг СССР содержит золотой серп и молот в верхнем углу красного полотнища. В публикации к карте не было пояснений причин изменения советской символики.

    Спустя непродолжительное время аккаунт посольства Германии в России в Telegram удалил фотографию карты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассказали, что немцы быстро научились русофобии, а также проанализировали, как становятся нацистами.

    Комментарии (21)
    8 июля 2025, 03:43 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Трамп сказал, что «мы должны отправить больше оружия, потому что они (Украина) должны быть в состоянии защитить себя», – заявил Трамп в ходе трансляции, которую вело Associated Press (AP).

    Он добавил, что Россия наносит Украине «очень, очень сильный удар», поэтому США дадут Киеву оборонительное оружие.

    Это заявление было сделано через несколько дней после того, как администрация Трампа распорядилась приостановить поставки критически важного оружия на Украину.

    По словам Трампа, не имеет значения, что люди, погибающие в результате украинского конфликта, не являются американцами. Между Россией и Украиной творится «ужасная вещь», сказал глава Белого дома.

    Он несколько раз повторил фразу о своем недовольстве президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что тысячи россиян и украинцев гибнут каждую неделю.

    «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Комментарии (29)
    8 июля 2025, 05:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о стремлении Евросоюза заставить Россию на мир с Украиной, чтобы убедить ее в этом, Европа намерена ввести «самые жесткие санкции» против Москвы.

    «Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться», – заявил Барро в эфире телеканала TF1.

    По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.

    «Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать», – уточнил министр.

    В частности, в перечне рестрикций говорится о «нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах».  Кроме того, из-за новых санкций Россия  «больше не добьется прогресса» на военном поприще.

    «Мы действительно намерены заставить его сложить оружие», – пообещал Жан-Ноэль Барро.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

    Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.

    Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.

    Комментарии (14)
    8 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» (Patriot), пишет портал Axios.

    По информации Axios, такое предложение он озвучил на фоне обсуждений с мировыми лидерами и приостановки американских поставок некоторых видов вооружений для Украины.

    На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил: «Нам придется отправить больше оружия на Украину. Оборонительное оружие, им нужно защищаться», – цитирует издание его слова. Позднее Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного вооружения на Украину по распоряжению Трампа.

    Однако, как отмечает издание, администрация Трампа не спешит расставаться с большим количеством американских ракет «Пэтриот», рассчитывая, что европейские страны увеличат свою долю военной помощи. Сам Трамп в беседе с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять ракет «Пэтриот» и содействовать в поиске других вариантов поставок.

    Отмечается, что за день до этого канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Трампу с просьбой разрешить передачу приостановленной партии «Пэтриот», а также выразил готовность закупить дополнительные батареи в США и отправить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии самостоятельно продать одну из своих батарей «Пэтриот» Украине.

    Напомним, Министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Позже Трамп заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

    Комментарии (6)
    8 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    Песков заявил о шоке из-за смерти Старовойта
    Песков заявил о шоке из-за смерти Старовойта
    @ Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самоубийство экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта не могло не шокировать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», – отметил он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Песков рассказал, что президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о случившемся. При этом представитель Кремля отказался давать какие-либо дополнительные комментарии, отметив только, что подобная информация всегда трагична.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта.

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    8 июля 2025, 18:23 • Новости дня
    Лыжник Коростелев назвал сумму, за которую мог бы сменить гражданство

    Лыжник Коростелев заявил о готовности сменить гражданство за миллиард долларов

    Лыжник Коростелев назвал сумму, за которую мог бы сменить гражданство
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский лыжник Савелий Коростелев с юмором заметил, что за миллиард долларов мог бы сменить спортивное гражданство, но остался бы русским в душе.

    Как сообщает издание «Спорт24», российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал гипотетическую возможность перехода в другую национальную команду. Отвечая на вопрос о сумме, сравнимой с контрактом Криштиану Роналду, Коростелев с юмором заявил: «Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится». Он добавил: «В душе я всегда останусь русским».

    Спортсмен отметил, что ему никогда не поступали предложения о смене гражданства от других национальных сборных. Коростелев подчеркнул, что не собирается менять спортивное гражданство и не планирует этого делать.

    По его словам, если бы он захотел перейти в другую сборную, уже бы начал работать над этим вариантом. В условиях санкций и ограничений для российских спортсменов смена спортивного гражданства остается важной темой для обсуждения.

    Савелий Коростелев в 21 год стал обладателем Кубка России, Малого хрустального глобуса в дистанционных дисциплинах и взял две золотые медали на чемпионате страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская теннисистка Дарья Касаткина получила постоянный вид на жительство в Австралии и решила сменить спортивное гражданство. Олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что решение Касаткиной представлять Австралию следует воспринимать без негативных эмоций, и отметила, что теннисистка давно не живет в России.

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