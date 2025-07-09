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Глава «Фонда кино» Абхазии попросил прощения за слова о российских туристах
Руководитель частного «Фонда кино» Абхазии Александр Басария, который назвал российских туристов «угрозой национальной безопасности», попросил прощения за свои слова и подчеркнул, что не имеет никакого отношения к государственным структурам.
«Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей», – приводит слова Басарии РИА «Новости».
На видео, опубликованном в соцсетях, он заверил, что осознает «чувства людей, которых обидели» его «некорректные» высказывания. Он попросил прощения у соотечественников и «уважаемых гостей Абхазии».
«Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения», – сказал Басария, признав, что угрозу для безопасности страны представляют как раз такие провокационные заявления, как те, что он себе позволил.
Он указал, что «Фонд кино Абхазии» не относится к государственным учреждениям республики, а является частной организацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Басария назвал российских туристов «угрозой национальной безопасности» и призвал представителей туристической отрасли прекратить сотрудничество с российскими туроператорами.
Доход туристической отрасли Абхазии от российских туристов достигает 45–60 млрд рублей в год. Бюджет Абхазии на 2025 год составил 18 млрд рублей. Из этой суммы 5,3 млрд рублей выделила Россия в виде дотаций.