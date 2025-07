Власти Украины обвинили УПЦ в связях с Русской православной церковью

Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний

Tекст: Валерия Городецкая

Указ о введении новых санкций был опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского во вторник, передает РИА «Новости». Под санкции попали производитель металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания, занимающаяся производством и продажей чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, а также разработчик программного и аппаратного обеспечения Shenzhen Royo Technology Co.

В список также вошли фирма Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, выпускающая детали для медицинского и аэрокосмического оборудования, и Central Asia Silk Road International Trade.

Среди введенных ограничительных мер – блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на визиты и передачу интеллектуальной собственности, прекращение торговых и культурных связей.

Санкции распространяются на прекращение всех торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества с компаниями, а также на лишение их украинских государственных наград.

Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».