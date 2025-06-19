У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.5 комментариев
Захарова: Киев лишил священников УПЦ брони от призыва в ВСУ
Киев утвердил список религиозных организаций, чьи священнослужители получили право на бронь от рекрутирования в вооруженные силы. Но в этот список не попала ни одна структура, относящаяся к канонической Украинской православной церкви, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram-канале, что украинские власти сохраняют маниакальное стремление бороться с исторической памятью и особенно активно преследуют Украинскую православную церковь. По ее словам, наряду с силовыми мерами теперь используются угрозы принудительной мобилизации духовенства.
Захарова отметила, что Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести утвердила список религиозных организаций, чьи священнослужители получили право на бронь от рекрутирования в вооруженные силы. В этот перечень вошли более 7 тыс. организаций, включая представителей так называемой Православной церкви Украины, униатов, протестантов, евангелистов, адвентистов, неоязычников и других общин.
Она подчеркнула, что ни одна структура, относящаяся к Украинской православной церкви, в этот список не попала. Захарова указала, что для избежания мобилизации священникам канонической церкви предлагают «добровольно» перейти вместе с приходом в ПЦУ.
Дипломат добавила, что военкоматы уже давно проявляют интерес к клирикам УПЦ, но теперь их действия могут стать более агрессивными. Она привела примеры, когда 11 июня священнослужители УПЦ были задержаны и мобилизованы в Ровно и Тернопольской области.
Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата в Одесской области удерживают настоятеля Троицкого храма УПЦ протоиерея Александра Московчука.
Настоятеля храма Святой Параскевы в Ровенской области Александра Жука ранее задержали сотрудники территориального центра комплектования.
Настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита архимандрита Пафнутия также мобилизовали в ВСУ.