Глава разведки Франции отверг обвинения в попытке повлиять на выборы в Румынии

Tекст: Антон Антонов

«У меня действительно была возможность встретиться с господином Дуровым, чтобы обсудить сотрудничество между спецслужбами и зашифрованными мессенджерами – это важный для нас вопрос с точки зрения безопасности», – приводит слова Лернера ТАСС со ссылкой на LCI.

Лернер отметил, что встреча с Дуровым прошла обстоятельно, стороны обменялись мнениями, и, как заявил глава DGSE, Дуров охарактеризовал разговор как «конструктивный и очень интересный».

При этом Лернер заявил, что не просил блокировать какие-либо каналы в мессенджере, зная позицию Дурова относительно свободы выражения мнений. Глава DGSE добавил, что не посещал Румынию в качестве руководителя спецслужбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы с целью совершения незаконных транзакций, а суд Парижа поместил его под судебный контроль, обязал внести залог в 5 млн евро, дважды в неделю являться в полицию и запретил покидать Францию.

Дуров сообщил, что Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии

