Никитин заявил о приоритетности решения проблем с аэропортами России

Tекст: Валерия Городецкая

Никитин отметил, что ситуация в аэропортах – не случайность, а условия, к которым необходимо адаптироваться в планировании работы ведомства, передает ТАСС. Он подчеркнул важность превращения выявленных проблем в задачи и их оперативного решения.

Росавиация, как сообщил исполняющий обязанности министра, подготовила ряд предложений для выхода из сложившейся ситуации. Никитин уточнил, что будет обсуждать эти инициативы с представителями профильных министерств, чтобы выработать прогнозируемые меры и обеспечить максимальный комфорт для пассажиров.

«Она [ситуация] не решится в ночь, но она должна быть понятной, прогнозируемой, насколько это возможно, максимально комфортной для пассажиров», – заверил он.

Между тем пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, сообщила, что все последствия введенных с четвертого июля ограничений были устранены.

В пресс-службе добавили, что аэропорт функционирует в штатном режиме, а обстановка в терминале остается спокойной. Ранее сообщалось, что задержанными на 8 июля оставались восемь рейсов, о переносе которых пассажиров известили заранее.

Запланированные на 7 июля рейсы были полностью отправлены в пункты назначения. В пресс-службе отметили, что 7 июля аэропорт рассчитывал обслужить 658 рейсов и рекордное количество – более 86 тыс. человек, что превышает прошлогодний максимум по суточному обслуживанию пассажиров.

Ранее аэропорт Пулково перешел на усиленный режим работы после задержки более 40 рейсов.

Аэропорт Шереметьево сообщал о возможных задержках при обслуживании рейсов, связанных с введенными ограничениями на использование воздушного пространства и изменением расписания.